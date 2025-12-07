La clase media es la más golpeada: crece el endeudamiento y la venta de ahorros para llegar a fin de mes

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado a partir de los microdatos del segundo trimestre de 2025 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), confirma una tendencia que ya asomaba en los últimos meses: la clase media es hoy el sector más tensionado para cubrir sus gastos mensuales.

Según el estudio, el 48% de los hogares argentinos debió apelar a por lo menos una estrategia para llegar a fin de mes, pero esa proporción se eleva al 53% entre los hogares de ingresos medios, que superan incluso a los deciles bajos en el uso de mecanismos extraordinarios para sostener su economía cotidiana.

Ahorros agotados y ventas de pertenencias

Entre las estrategias más frecuentes aparece el uso de ahorros: el 35% de los hogares del país debió gastarlos, pero entre los deciles medios el número trepa al 40%, un síntoma de erosión del colchón financiero que tradicionalmente caracterizaba a estos sectores.

Además, el 9% de los hogares recurrió a la venta de pertenencias, un indicador que suele asociarse a momentos de tensión económica persistente.

Una pareja de jubilados necesita seis haberes mínimos para subsistir

Endeudamiento en máximos históricos

El informe también muestra que el 25% de los hogares se endeudó para llegar a fin de mes, ya sea con conocidos o con entidades financieras.

El endeudamiento es, de hecho, la única variable que hoy está peor que en 2024, el año con peores registros de la serie.

La presión es especialmente marcada en los sectores medios:

-18% de los hogares medios se endeudó con entidades financieras.

-Entre los hogares de ingresos bajos, el porcentaje cae al 12%.

El informe destaca que este fenómeno ocurre en paralelo a un dato crítico: la morosidad de los créditos personales alcanzó el 9,1%, el nivel más alto desde que se tiene registro, lo que expone un escenario de fragilidad creciente.

Hogares de personas con discapacidad, endeudados

La raíz del problema, señala el IAG, está en parte en el impacto del reordenamiento tarifario.

Antes de la quita de subsidios, los servicios públicos representaban el 4% del salario mediano (noviembre de 2023).

En 2025, esa proporción saltó al 11%, un incremento que se traduce directamente en presión sobre el ingreso disponible.

Más carga para las mujeres

El informe también identifica una brecha de género: entre 2023 y 2025, hubo un aumento del 17% en la cantidad de hogares encabezados por mujeres que debieron implementar al menos una estrategia, frente al 15% en los hogares encabezados por varones. Las mayores variaciones se registran en mujeres de 36 a 50 años (31%) y mayores de 66 años (30%).

Los datos consolidan una tendencia: el deterioro ya no se concentra en los deciles más vulnerables, sino que avanza sobre la clase media, que había funcionado históricamente como amortiguador social. El IAG advierte que, de persistir la combinación entre caída de ingresos reales, tarifas más altas y crédito caro, el segmento medio podría convertirse en el nuevo núcleo de inestabilidad económica.

GD / EM