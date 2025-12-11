Con la llegada del aguinaldo, miles de trabajadores argentinos enfrentan la decisión de cómo administrar ese ingreso extra. Expertos financieros recomiendan no destinarlo únicamente al gasto inmediato, sino aprovecharlo para cancelar deudas, reforzar el fondo de emergencia y comenzar a invertir según el perfil de riesgo de cada persona.

La estrategia dependerá del monto disponible —menos de $500.000, entre $500.000 y $1.000.000 o superior a $1.000.000— y de los objetivos financieros a corto, mediano o largo plazo, según coinciden asesores de CNV como Adriana Czerwony (Balanz), Sabrina Melero (asesora financiera CNV 2620) e Iván Vallejos (Trascendo).

Aguinaldo diciembre 2025: quiénes lo cobran

Por otro lado, el aguinaldo, también llamado Sueldo Anual Complementario (SAC), es un pago extra que reciben los trabajadores asalariados, equivalente a la mitad del salario mensual promedio del semestre correspondiente. Se abona en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre, y su objetivo es brindar un ingreso adicional que permita afrontar gastos extraordinarios o fortalecer la economía personal, como ahorro, inversión o pago de deudas.

Ordenar las finanzas personales antes de invertir

Antes de pensar en inversiones, los expertos coinciden en que es clave priorizar la salud financiera. Sabrina Melero, explicó a PERFIL que "si actualmente tenés ‘deudas malas’, es decir, deudas que tienen intereses por encima de la inflación, tu prioridad debería ser cancelar esas deudas. Destinar parte o la totalidad del aguinaldo a reducir saldo permite pagar menos intereses futuros".

Para quienes cobran menos de $500.000, esto implica cancelar pagos mínimos de tarjetas, préstamos personales o billeteras virtuales.

Quienes perciben entre $500.000 y $1.000.000, además de revisar sus deudas, deberían reforzar su fondo de emergencia, idealmente equivalente entre uno y seis meses de ingresos.

En el caso de ingresos superiores a $1.000.000, Iván Vallejos, líder de Trascendo, recomendó verificar deudas y consolidar el fondo de emergencia antes de destinar el resto a inversiones.

Opciones de inversión según monto y perfil

Por su parte, Adriana Czerwony, asesora financiera de Balanz, sugiere que para aquellos empleados que perciben un aguinaldo con montos menores a $500.000, dependiendo de su perfil:

- Conservador: fondos comunes de inversión (FCI) de corto plazo en pesos o dólares, bonos Bopreales y algunas obligaciones negociables.

- Moderado: FCI de renta fija global, CEDEARs y bonos Bopreales.

- Audaz: CEDEARs de sectores globales y acciones argentinas sólidas.

Para empleados que perciben un aguinaldo entre $500.000 y $1.000.000, se pueden construir carteras más diversificadas:

- Conservador: FCI dólar corto plazo, bonos corporativos cortos y CEDEARs defensivos.

- Moderado: FCI renta fija, CEDEARs emergentes y bonos soberanos de tramo medio.

- Audaz: combinación de CEDEARs, acciones argentinas, ETFs internacionales y bonos soberanos largos.

Por otra parte, para trabajadores que perciben un aguinaldo con montos superiores a $1.000.000, la inversión puede orientarse a mediano y largo plazo:

- Conservador: bonos corporativos de alta calidad y ETFs globales de baja volatilidad.

- Moderado: mezcla de bonos soberanos y corporativos, CEDEARs y cobertura con Bopreales y oro.

- Audaz: portafolio completo con acciones argentinas y globales, CEDEARs sectoriales, bonos largos y FCI Long Pesos.

Diversificación y oportunidades en el mercado

La diversificación permite reducir riesgos y suavizar la volatilidad. Mezclar pesos, dólares, renta fija y acciones aumenta la probabilidad de obtener mejores rendimientos reales y evita errores frecuentes como concentrar todo en plazos fijos o dolarizarse sin estrategia.

En renta fija, Iván Vallejos destaca que las obligaciones negociables de alta calificación, como YPF y Pampa Energía, son opciones confiables. Los Bopreales Series C y D ofrecen retornos del 8 al 9% anual en dólares con pagos semestrales, una alternativa atractiva para portafolios diversificados.

En renta variable, los CEDEARs permiten acceder a acciones internacionales desde Argentina. SPY, META y BRKB se destacan como alternativas para perfiles moderados, mientras que, para inversores más arriesgados, Adriana Czerwony menciona oportunidades en NVDA, Vista Energy (VIST) y Mercado Libre (MELI), considerando la exposición a mercados emergentes y la volatilidad sectorial.

Por último, los especialistas coinciden en que para invertir no se requiere ser un experto. Según Czerwony, "cualquiera puede hacerlo con montos pequeños y con la guía adecuada de un asesor financiero matriculado". El aguinaldo puede convertirse en el punto de partida de un plan financiero sólido, que combine ahorro, inversión y planificación de consumos futuros. La clave está en definir objetivos, respetar el perfil de riesgo y diversificar entre instrumentos de corto, mediano y largo plazo.

