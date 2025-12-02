En diciembre se termina el año y también el ciclo de Ganancias del 2025, por eso este mes concentra varios pagos adicionales como el aguinaldo, premios o adelantos de vacaciones. Todo esto suma más ingresos en el recibo del mes y eleva el monto sobre el cual se calcula el impuesto a las ganancias.

Además, este es el último mes que se calcula con las deducciones vigentes entre julio y diciembre 2025, lo que hace que el impuesto funcione de una forma distinta a la que tendrá en enero 2026.

Cómo impacta el aguinaldo en lo que se descuenta

El aguinaldo se considera un ingreso “especial”, y por eso se calcula de otra manera. El empleador puede elegir entre sumarlo entero a diciembre, o ir dividiéndolo de a poco durante el año. En cualquiera de las dos opciones, cuando termina el año, ese dinero cuenta para el cálculo del impuesto.

Esto hace que en diciembre haya más retención, porque el sueldo del mes más el aguinaldo hacen que ese ingreso figure como mayor. Y si a eso se le suman premios, bonos o vacaciones pagadas por adelantado, el descuento puede ser todavía más grande.

Qué puede pasar en el recibo de sueldo de diciembre

Muchos trabajadores van a ver una retención más alta en diciembre por tres motivos concretos: el pago del aguinaldo, la suma de premios o extras del mes y el adelanto de vacaciones si corresponde.

Si un extra supera el 20% del sueldo, ese monto puede dividirse entre los meses anteriores para no concentrar el descuento en solo uno. Esto ayuda a que el impacto no sea tan brusco.

También puede pasar que el valor final del aguinaldo sea mayor al estimado meses antes, lo que genera un ajuste en diciembre que aumenta el impuesto cobrado.

Valores vigentes que aplicarán al sueldo de diciembre

Con la última actualización se determinó que entre julio y diciembre de 2025 rigen los siguientes valores:

- Ganancia no imponible: $4.211.886,94;

- Cónyuge: $3.966.752,72;

- Hijo: $2.000.447,87;

- Hijo incapacitado para el trabajo: $4.000.895,74;

- Deducción especial: $20.217.057,35.

Esto significa que el impuesto se aplicará solo sobre el excedente de estos valores descontados del ingreso, y cuantas más deducciones pueda aplicar el trabajador, menos será lo que termine pagando en diciembre.

Qué cambia en enero 2026

Las deducciones y valores que sirven para calcular Ganancias van a subir en enero 2026. Aumentaran calculando el acumulado de la inflación en la segunda mitad del 2025, lo que promedia actualmente un valor del 11%. Eso significa que, con la misma plata cobrada, en enero se paga menos impuesto que en diciembre.

Por eso, si un premio o bono se pasa de diciembre a enero, el trabajador podría pagar menos Ganancias por ese ingreso. Varias empresas tienen en cuenta esto y coordinan los pagos con esa estrategia.

GZ / lr