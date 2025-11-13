Marcelo Rodrígues: “La presión fiscal es el principal obstáculo para la competitividad argentina”

En diálogo con Canal E, el tributarista Marcelo Rodrígues explicó el impacto de la medida impulsada por la provincia de Buenos Aires sobre el impuesto automotor y advirtió que el debate impositivo nacional será “acalorado”.

Patentes en 10 cuotas y promesa de alivio fiscal

Según Rodrígues, el anuncio del gobierno bonaerense de ampliar de cinco a diez las cuotas para el pago de patentes automotor forma parte de un proyecto de ley impositiva más amplio que se tratará en la Legislatura. “A fin de año los contadores estamos muy alertas a las modificaciones en materia de impuestos, no solo a nivel nacional, sino también provincial”, señaló.

El tributarista explicó que la reforma prevista para 2026 incluiría además una reducción de alícuotas y una simplificación de las tablas de liquidación, pasando de 15 a 5 tramos. Según trascendidos, “el 75% de los contribuyentes pagaría menos de patente”, aunque aclaró que “son solo anuncios, aún no está el proyecto”.

No obstante, Rodrígues puso en duda que la provincia esté dispuesta a resignar recaudación: “Con una inflación interanual cercana al 35%, resulta llamativo que la provincia vaya a resignar un recurso genuino como la patente”, opinó.

Advirtió además que “habrá que esperar la letra chica” para determinar si realmente habrá alivio o solo una redistribución temporal de pagos: “Tal vez sea menos pesado porque te dosifican la cantidad de cuotas, pero habrá que ver si la suma final termina siendo menor o mayor”, advirtió.

Presión impositiva, debate nacional y expectativa por diciembre

Rodrígues destacó que la discusión sobre la presión fiscal es central para recuperar competitividad: “La sociedad entendió lo nocivo que es el nivel de presión fiscal en todos los niveles del Estado”, sostuvo, al tiempo que celebró que la reforma provincial busque “aliviar la carga fiscal de las familias y favorecer la planificación financiera”.

Consultado sobre la inminente reforma tributaria nacional, Rodrígues mostró entusiasmo y cautela: “Los tributaristas estamos esperando el 11 de diciembre como si empezara un campeonato mundial de fútbol”, afirmó entre risas. Anticipó que “habrá 20 días muy intensos de debate parlamentario hasta el 21 de diciembre, cuando se defina la ley”.

Respecto de los posibles cambios en el esquema impositivo, el especialista consideró que “no sabemos realmente qué traerá el debate, pero es auspicioso porque va en línea con bajar el costo argentino y atraer inversiones genuinas”.

Añadió que el objetivo debería ser “simplificar el impuesto a las ganancias y fomentar la exteriorización de capitales”, permitiendo un sistema más justo y eficiente.

Sobre el escenario político, Rodrígues advirtió que la negociación con los gobernadores será clave: “Si se plantea bajar Ganancias, que es coparticipable, no creo que los gobernadores estén tan de acuerdo”, analizó. Y concluyó: “Será un debate acalorado y una negociación continua para definir el mejor cóctel fiscal del 2026”.

