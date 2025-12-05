Aguinaldo ANSES diciembre 2025: Quiénes lo cobran y cuánto reciben

Diciembre llega con un alivio económico para un grupo de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES): el pago del aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC). Aunque no todos los titulares de programas sociales acceden a este ingreso, sí lo harán jubilados, pensionados y titulares de pensiones asistenciales, quienes cobrarán su haber mensual junto con el medio aguinaldo y, en algunos casos, un bono extraordinario.

ANSES adelanta el calendario de pagos de diciembre

Quiénes cobrarán aguinaldo

Según confirmó el organismo previsional, el aguinaldo de diciembre será depositado exclusivamente a:

- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Estos grupos reciben el SAC porque se trata de prestaciones previsionales que funcionan como reemplazo del salario activo. En cambio, los titulares de asignaciones familiares, AUH, becas, Potenciar Trabajo u otros programas no acceden a aguinaldo.

Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre

Las prestaciones tendrán un refuerzo importante este mes. El cálculo estima:

Jubilación mínima: $340.755,35 Aguinaldo estimado: cerca de $170.000 (correspondiente al 50% del haber más alto del semestre) Total aproximado: $510.000

Además, quienes perciben haberes de hasta $333.150 podrían recibir el bono extraordinario de $70.000 que aplicó el Gobierno en los últimos meses, por lo que el monto final superaría los $580.000. Si bien el pago del refuerzo aún no fue confirmado oficialmente, se espera que se repita dada la inflación acumulada en el año.

Quiénes cobran más de $300.000 por Desempleo en diciembre según ANSES

Cómo se calcula el aguinaldo

El SAC corresponde a la mitad del mejor haber mensual del semestre. Para quienes no cobraron los seis meses completos, se liquida de forma proporcional.

Fórmula de cálculo proporcional: (Mejor ingreso mensual del semestre / 12) × meses cobrados

Ejemplo:

Si el haber más alto fue $100.000 y se percibieron seis meses completos:

$100.000 ÷ 2 = $50.000 de aguinaldo.

ANSES: cuándo comienzan las acreditaciones después del feriado del 8 de diciembre

Cuándo se paga el aguinaldo

En el caso de ANSES, el aguinaldo se abona junto al haber mensual, según el cronograma establecido. El calendario inicia el 9 de diciembre y se extiende hasta el día 23, según DNI y tipo de prestación.

Los primeros en cobrar serán los titulares de Pensiones No Contributivas, seguidos por jubilados con haberes mínimos y luego los beneficiarios que perciben montos superiores a la mínima.

lv / lr