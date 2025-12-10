En plena tensión por la Caja : Córdoba paga aguinaldo y bono a jubilados antes de Navidad ¿Quiénes lo cobran?

El Gobierno de Córdoba anunció que los jubilados y pensionados provinciales recibirán el medio aguinaldo antes de Navidad, como medida para aliviar el impacto de la inflación y reforzar los ingresos de cara a las fiestas. Según informó la Provincia, el pago del medio aguinaldo se concretará el 22 de diciembre, mientras que los haberes correspondientes a este mes estarán disponibles el 30 de diciembre.

Además, el próximo 15 de diciembre se acreditará el bono bimestral extraordinario de $100.000, destinado a los pasivos que perciben salarios de hasta $1.300.000. Se trata de un refuerzo que busca apuntalar a los sectores más vulnerables del sistema previsional en un contexto económico que continúa siendo desafiante.

Con este esquema, el haber mínimo provincial —incluyendo el bono— alcanzará los $800.000, ubicándose entre los más altos del país para diciembre. Desde el Ejecutivo destacaron que los jubilados cordobeses percibirán este mes un ingreso promedio de $1.712.862, cifra que, si bien sigue lejos de cubrir plenamente sus necesidades, se mantiene muy por encima de la media nacional, estimada en torno a los $600.000.

La Provincia subrayó que este esfuerzo es posible gracias al aporte de todos los cordobeses y que tiene como fin "cuidar a quienes dedicaron su vida al progreso de la provincia", al tiempo que se aguarda una recuperación económica nacional que permita sostener y mejorar los ingresos de la ciudadanía.