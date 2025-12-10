Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
PASIVOS

En plena tensión por la Caja : Córdoba paga aguinaldo y bono a jubilados antes de Navidad ¿Quiénes lo cobran?

El Ejecutivo recordó que las jubilaciones provinciales son las más altas del país. La discusión sobre los fondos que solventan los dineros provinciales para sostener la Caja de Jubilaciones no terminó.

Caja de Jubilaciones de Córdoba
Caja de Jubilaciones de Córdoba | La Voz
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

El Gobierno de Córdoba anunció que los jubilados y pensionados provinciales recibirán el medio aguinaldo antes de Navidad, como medida para aliviar el impacto de la inflación y reforzar los ingresos de cara a las fiestas. Según informó la Provincia, el pago del medio aguinaldo se concretará el 22 de diciembre, mientras que los haberes correspondientes a este mes estarán disponibles el 30 de diciembre.

La Caja no se puede sostener con 6.200 pasivos que tienen una jubilación promedio superior a los 3 millones, según el PJ

Además, el próximo 15 de diciembre se acreditará el bono bimestral extraordinario de $100.000, destinado a los pasivos que perciben salarios de hasta $1.300.000. Se trata de un refuerzo que busca apuntalar a los sectores más vulnerables del sistema previsional en un contexto económico que continúa siendo desafiante.

Con este esquema, el haber mínimo provincial —incluyendo el bono— alcanzará los $800.000, ubicándose entre los más altos del país para diciembre. Desde el Ejecutivo destacaron que los jubilados cordobeses percibirán este mes un ingreso promedio de $1.712.862, cifra que, si bien sigue lejos de cubrir plenamente sus necesidades, se mantiene muy por encima de la media nacional, estimada en torno a los $600.000.

El oficialismo admite “una Caja en rojo” y abre la puerta a cambios profundos en el sistema jubilatorio provincial

La Provincia subrayó que este esfuerzo es posible gracias al aporte de todos los cordobeses y que tiene como fin "cuidar a quienes dedicaron su vida al progreso de la provincia", al tiempo que se aguarda una recuperación económica nacional que permita sostener y mejorar los ingresos de la ciudadanía.

También te puede interesar
En esta Nota