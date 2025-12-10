Tanti: el intendente Emiliano Paredes denunció amenazas y desmintió un “tarifazo” del 60%

La Municipalidad de Tanti difundió en las últimas horas un video en el que el intendente Emiliano Paredes salió a cuestionar públicamente lo que consideró una campaña de desinformación vinculada al aumento de tasas para 2026. En un mensaje directo, el mandatario afirmó que no suele recurrir a este tipo de comunicados, pero aseguró que se vio obligado a hacerlo por la gravedad de los hechos: su equipo habría sido blanco de “mala información, amenazas, maniobras para provocar accidentes y ataques a familiares”.

Paredes rechazó categóricamente las versiones que circulan sobre un supuesto “tarifazo” o “impuestazo” del 60%. Explicó que el Departamento Ejecutivo había proyectado un incremento del 35% en línea con la inflación estimada para 2025, pero que, tras reuniones con concejales oficialistas y opositores “dispuestos al diálogo y al bien común”, se alcanzó un acuerdo para fijar una suba del 30% para el ejercicio 2026.

El intendente también aclaró que el artículo 6 de la ordenanza tarifaria —mencionado en algunas publicaciones para justificar el presunto 60%— no refiere a incrementos, sino a la distribución interna de recursos hacia áreas como salud, cultura, turismo y obra pública. Para graficar la suba real, Paredes mostró un ejemplo concreto: un cedulón que pasa de 10 a 13 pesos.

Además, anunció que el municipio enviará a los vecinos un cedulón informativo para transparentar los valores que regirán el próximo año, al tiempo que remarcó que se trata del “menor aumento en los últimos diez años”, en un contexto de cuentas municipales “saneadas y proveedores al día”.

Paredes recordó que las tasas no se destinan únicamente a luminarias o mantenimiento de calles, sino también a servicios esenciales como salud, transporte, cultura, deporte y obra pública. Reiteró los beneficios vigentes: 50% de descuento para jubilados nacionales con la mínima y personas con discapacidad, y exención total para mayores de 80 años.

Cerró con un llamado a la calma y una invitación a la ciudadanía: “Las puertas del municipio están abiertas sin audiencia previa. Quien tenga dudas, que venga directamente a vernos”. También repudió las acciones que, según sostuvo, buscan “alimentar una grieta que los argentinos ya no queremos más”.