La importancia de la educación financiera: “El ahorro es libertad futura”

El economista, Leo Piccioli, habló con Canal E y explicó por qué la planificación financiera individual tiene un paralelismo directo con las cuentas públicas del país.

Leo Piccioli inició con una analogía entre economía doméstica y macroeconomía estatal: “El ahorro, en lo personal, es libertad futura”. Y desarrolló el concepto basándose en la relación entre gasto, ahorro y deuda: “Cuando vos tenés un ingreso, gastás, que es libertad presente y ahorrás, es libertad del futuro”.

Diferenciación entre gasto y superávit

Según desarrolló, lo mismo aplica a nivel nacional: “El país cuando tiene déficit, está gastando, está gastando, pero se está endeudando para adelante, está comprometiendo su futuro”. Por el contrario, cuando se sostiene el superávit, la dinámica cambia: “En cambio, si ahorras, si tenés superávit, tiene libertad para el futuro”.

Piccioli utilizó el caso argentino para explicar la importancia del orden fiscal: “Lo que está haciendo es que están refinanciando una deuda, entre comillas, mala, convirtiéndola en una un poquito mejor”. Asimismo, trazó el paralelismo con una situación cotidiana: “La persona que se endeuda en la tarjeta de crédito, termina pagando un 100% de costo financiero”.

La importancia de los créditos

Sobre la misma línea, enfatizó el rol de los créditos de consolidación: “Te dan el dinero, pagás las tarjetas y pasás a pagar una cuota mensual a uno, dos, tres años para regularizar esa deuda”. Este mecanismo, indicó, es beneficioso para ambas partes: “Porque al banco le conviene, no le conviene que pagues una tasa ridícula, a la Argentina le pasa eso mismo”.

La mora de consumo llegó a niveles récord y, en este contexto, el entrevistado comentó: “No tienen todavía mucha publicidad, debería haber más, es una política sana en economías más sanas”.

A su vez, señaló que hay entidades que ya ofrecen estos préstamos como alternativa de salida: “Hay dos o tres bancos que sé fehacientemente, tal vez hay más que lo ofrecen”. Pero marcó una diferencia cultural respecto del orden financiero: “No vende tanto la idea de ordenar tus finanzas. O sea, lo que vende es 25% de descuento en el supermercado de los martes a las cinco de la mañana”.