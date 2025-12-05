Las estimaciones de un experto para que el Gobierno pueda “salir al mercado internacional”

El CEO de Win Securities, Fabio Saraniti, conversó con Canal E y analizó la emisión del bono en dólares 2029, el cual volvió a encender el debate financiero tras el anuncio oficial del ministerio de Economía.

“Finalmente, el Gobierno decidió ir por la emisión de un bono local, es un movimiento novedoso, pero creo que es correcto, porque el mercado prácticamente le está exigiendo que compre reservas”, describió Fabio Saraniti.

El objetivo del Gobierno con la acumulación de reservas

Asimismo, explicó que existían dos caminos posibles: “Si no compras reservas, no te presto, y si no acumulas reservas podés acumular reservas mediante emisión de bonos o mediante comprar reservas”. Según desarrolló, la emisión era inevitable para evitar consumo de divisas disponibles: “Lo que el Gobierno quiere es comprar reservas con la demanda genuina de pesos, pero no puede estar en el volumen que requiere los pagos de deuda”.

Saraniti aseguró que la demanda ya está testeada y que habrá suscripción local: “Estimo podría ser entre 1 y 2 billones de dólares”. Sobre la colocación, detalló: “El bono lo pone en el medio de la curva entre lo que es el AL30 y el AD38 en el mercado local”.

La reacción de los bonos

A su vez, señaló que toda primera emisión requiere incentivo de tasa. “A veces las primeras emisiones siempre pasan, tenés que sobrepagar un poquito de tasa y, una vez que salís al mercado, los bonos empiezan a reaccionar positivamente”, planteó.

Sobre la misma línea, el entrevistado proyectó el efecto esperado: “Se debería generar un círculo virtuoso para que a fin de diciembre o principios de enero el Gobierno va a poder salir al mercado internacional en volúmenes más grandes y a tasas más bajas”.