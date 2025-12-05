Preocupación de los productores rurales el avance de la inseguridad rural

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Berardo Vignatti, alertó en Canal E por el avance de la inseguridad rural en la provincia y reclamó la reactivación de las mesas de trabajo con autoridades provinciales para abordar el problema.

“El tema de seguridad siempre se antepone ante prioridades”, aseguró Berardo Vignatti. En este contexto, remarcó que las 25 sociedades rurales que integran CARSFE coinciden en que el crecimiento de los delitos está generando un nivel de alarma inédito.

El rol de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe en temas de inseguridad

Asimismo, recordó que CARSFE “fue la entidad pionera en el trabajo de seguridad junto a los gobiernos provinciales”, y que en gestiones anteriores se había logrado un esquema de cooperación muy activo, incluso participando en el diseño del sistema de monitoreo OJO en Rosario.

Sin embargo, Vignatti advirtió que en el último tiempo “no se han podido llevar adelante” las mesas regionales de seguridad, un espacio clave donde participan fuerzas policiales, productores, cooperativas y el gobierno provincial. Y agregó que exigen su inmediata reactivación: “Parte del pedido es esto, que vuelvan a conformarse y a llevarse adelante, es donde tenemos un canal directo con todos los actores”.

Diálogo activo con las autoridades provinciales

A su vez, confirmó que están evaluando formalizar un pedido de audiencia con el gobernador Maximiliano Pullaro: “Yo creo que es importante poder reunirnos con el gobernador mismo para delinear objetivos hacia futuro”.

El entrevistado detalló que la provincia tiene realidades diversas, y por eso los delitos cambian según la zona. En el sur, explicó, “han ocurrido muchos ilícitos sujetos a la sustracción de maquinaria agrícola, vandalismo de silos”. En áreas cercanas a Córdoba, como Rafaela o Sunchales, se suman hechos vinculados a la actividad tambera.

Pero lo más preocupante, afirmó, es la escalada de violencia: “Empiezan a haber ingresos a establecimientos donde ya atienden a las personas mismas y a los productores. Es un nivel de complejidad mucho más avanzado”.