Merval cerró la semana con caída del 2,6% en dólares

El S&P Merval encadenó su segunda caída consecutiva y cerró la semana a la baja. El mayor índice accionario de la bolsa local cayó ayer 0,1% a 2.979.065 puntos, Así, el índice bursátil cierra la semana con un desempeño negativo de 2,2% en pesos.

Medido en dólares, el Merval cayó 0,5% ayer hasta posicionarse en US$ 1.967, luego de retroceder 1,2% el jueves. De esta forma, el panel de empresas locales retrocedió 2,6% en moneda dura en las últimas cinco ruedas.

Las acciones del panel líder cerraron ayer con cotizaciones mixtas. Con avances más significativos en los papeles de Ternium (+8,2%) y Sociedad Comercial del Plata (+2,9%). En tanto, a la baja operaron Central Puerto (-2%) y Banco de Valores (-1,4%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street terminaron con mayorías a la baja en la última rueda hábil de la semana. Los ADR que traccionaron para abajo fueron: Edenor (-2,8%), Banco Macro (-2,7%), Central Puerto (-2%), Pampa (-1,6%), YPF (-1,4%) y Telecom (-1,1%).

Los bonos cerraron con subas generalizadas, en lo que fue el debut del Bonar 29N (AN29), que operó mejor de lo que fue su precio de corte en la licitación del miércoles, donde el Gobierno obtuvo US$ 910 millones.

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista cerró a $ 1.465. Mientras que el mayorista finalizó a $ 1.441, un avance semanal de $ 6. En tanto, el tipo de cambio paralelo cotizó a $1.445, $ 10 por arriba del cierre de la semana pasada.

Las reservas del Banco Central (BCRA) cerraron ayer en US$ 41.902 millones, un aumento diario de US$ 83 millones, debido a ingresos de “un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, según expresaron a este medio desde la entidad monetaria. En la semana, las arcas subieron US$ 146 millones.