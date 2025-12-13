Reforma laboral regirá para todos los trabajadores

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, aclaró que aplicará a todos los contratos laborales y no solo a los que se celebren a partir de su sanción. Confirmó que el fondo para el pago de indemnizaciones se formará con dinero que ahora integra la masa con la cual se pagan jubilaciones, que en consecuencia sufrirá una reducción.

El economista libertario explicó que “se habilita una negociación por empresa con el objetivo de que el salario se adecúe a las necesidades de cada región del país. Si vos me ponés un salario en esta industria en una provincia donde el costo de vida es mucho más bajo, donde el salario digamos que puede pagar el empleador es más bajo y me obligás a pagar el mismo salario de Zárate o Campana, no se puede pagar ese salario”. “La idea es que vos tengas esa capacidad a nivel regional provincial o incluso por empresa de diseñar digamos tu propia relación laboral”, dijo.

Admitió que, sobre vacaciones, “lo que la ley dice es que se pueden fraccionar de mutuo acuerdo”. De esta forma confirmó que los trabajadores no necesariamente podrán tomarse los días en el verano, como indica la ley actual.

Por el banco de horas comentó que “permite la flexibilización, que de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador diseñen una estructura más flexible. Por ejemplo, el lunes trabajás 12 horas y el viernes entonces venís medio día”. Sturzenegger no precisó cuál sería el resguardo del trabajador en caso de que el empleador insista con esa decisión.

Ante la eliminación de indemnizaciones, dijo que “el 3% de cargas laborales integrarán el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Es como un ahorro previo para hacer frente a las contingencias”.