Pichetto: "El Gobierno debe proteger nuestro trabajo ya"

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto aseguró que “la industria nacional está en riesgo” y que “el Gobierno nacional debe proteger nuestro trabajo ya”.

Críticas al modelo económico

“El modelo de tipo de cambio anclado para sostener la inflación es el cóctel de Martínez de Hoz con Arriazu, un esquema históricamente destructivo que encarece el país y facilita la fuga de capitales por turismo”, argumentó.

“Este esquema se agrava con un doble ataque a la producción: la alta presión fiscal que asfixia a nuestros empresarios, y la competencia desleal de China que ingresa mercadería sin control”, agregó en una publicación de la red social “X”.

“Cuando se pierde el empleo, se destruye la familia”

“Los números son demoledores: el 80% de la ropa que se vende es china. La consecuencia es que las empresas cierran fábricas, despiden personal y sustituyen mano de obra argentina por extranjera”, advirtió Pichetto.

“Debemos construir un centro nacional capitalista productivo. Cuando se pierde el empleo, se destruye la familia”, concluyó el jefe de la bancada de Encuentro Federal.

Pichetto sintetizó los conceptos que desarrolló durante una entrevista con el periodista Jairo Straccia en el streaming “Buenas tardes China”.