Misiones recibió a juristas en el Congreso por la década del Código Civil y Comercial

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua participó en Iguazú de la apertura del Congreso Internacional “A 10 años de la sanción del Código Civil y Comercial argentino”, junto al ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y juristas nacionales e internacionales.

El acto de apertura contó con la participación de autoridades nacionales, provinciales y juristas de España e Italia y se realizó en el hotel Meliá de Iguazú.

Ricardo Lorenzetti

El ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, destacó el valor del Código en la modernización del derecho argentino y puso en relieve el trabajo que Misiones realiza en materia ambiental y de articulación institucional.

Además señaló que la provincia “exporta oxígeno” y que el esfuerzo sostenido para proteger sus recursos naturales “es un ejemplo para el país”.

El vocal de la Corte afirmó que Misiones “debe sentirse orgullosa de lo que ha construido en estos años”, reconociendo además la coordinación entre los poderes del Estado como un modo de “reconectar las instituciones con la sociedad”.

"Es tiempo de la Justicia"

El gobernador Hugo Passalacqua valoró la invitación y destacó la relevancia del intercambio institucional al tiempo que reflexionó sobre el escenario global actual y afirmó que la política “muchas veces se encuentra desarmada para enfrentar una complejidad que avanza a un ritmo acelerado”.

El mandatario sostuvo que “tal vez sea el tiempo de que la Justicia tenga un rol central para equilibrar los desafíos entre tecnología, política y derechos ciudadanos”.

Passalacqua también expresó su reconocimiento a Lorenzetti por su aporte en materia ambiental. “Quiero agradecer públicamente su esfuerzo y tenacidad en la agenda ambiental. Para los misioneros es muy importante. Nuestra principal exportación al mundo es el oxígeno, y sostener un tercio de la provincia en estado natural es un compromiso enorme”, agregó.

El gobernador recordó experiencias previas de trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, señalando que ese ejercicio “acerca las instituciones a la ciudadanía”.

En ese sentido expresó que “más allá de las independencias y los controles recíprocos, tenemos que trabajar en armonía". "El sujeto central siempre es el ciudadano. Somos empleados públicos al servicio de la gente”, concluyó.