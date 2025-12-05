Zago: "Nosotros no vamos a ser ni obsecuentes ni tirapiedras"

El titular del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, afirmó que en su bancada no van a ser “ni obsecuentes ni tirapiedras” y que se desempeñarán “con criterio”, como lo vienen “haciendo estos dos años”.

MID

“Fui uno de los que conformó el frente de la Libertad Avanza. Hoy es un partido, antes era un frente”, recordó el diputado en declaraciones a Splendid AM 990.

“Cuando me retiré, dije ´voy a acompañar con criterio´. Y me puedo equivocar. Voy a tratar de no equivocarme porque una ley puede perjudicar a muchos argentinos. Lo que queremos es estar en el lado correcto y hacer correctamente las cosas”, agregó.

“Y las cosas que dije que ´no´, las voté en contra. En contra de discapacidad, en contra del tema de la educación pública. Rechacé los vetos. Y lo dije con todas las letras”, subrayó Zago.

Además señaló que va “a seguir haciendo crecer al bloque”. “Y vamos a marcar lo que para nosotros está mal, y vamos a acompañar con criterio la mejora para los argentinos”, insistió.

Jura de diputados

También se refirió al acto de jura de los diputados que asumirán el próxima 10 de diciembre en la Cámara Baja.

“Espantoso como siempre. Hay diputados que parecen que no aprenden nunca. No que la Argentina nos mira, el mundo nos mira”, indicó en tono crítico.

“Cuando nos tiene que otorgar algún crédito, quieren invertir en la Argentina. Entonces dicen ´¿estos son los representantes del pueblo?´ Es complicado”, concluyó Zago.