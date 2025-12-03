Carlos Rodríguez: "Como estamos ahora, el desempleo y la informalidad están en las puertas de explotar"

El exviceministro de Economía, Carlos Rodríguez, aseguró que "la apertura de importaciones con tipo de cambio controlado y atrasado más un mercado laboral totalmente distorsionado son una invitación al desempleo".

Economista: "Con este modelo vamos a tener un estancamiento que terminará desilusionando a los que votaron a Milei"

Despidos

"La apertura con TdeC atrasado provoca importaciones y despidos en el sector afectado. El atraso cambiario no favorece la creación de nuevas empresas exportadoras y aún así, los trabajadores desempleados del sector que compite con la importación no encuentran empleo formal en ningún lado por las distorsiones del mercado", analizó.

"La apertura está bien, pero también es necesario un TdeC de equilibrio y un mercado laboral que permita el traslado de trabajadores de un sector a otro", aclaró en una extensa publicación de la red social "X".

"Ahora los trabajadores despedidos ingresan al sector informal, al monotributo o al desempleo", explicó el economista formado en la Escuela de Chicago.

Tn Platex cerró un área en Corrientes, despidió a 20 trabajadores y denuncian "importaciones indiscriminadas"

"El desempleo y la informalidad están en las puertas de explotar"

"Como estamos ahora, el desempleo y la informalidad están en las puertas de explotar, como sucedió con la Tablita y la Convertibilidad", advirtió Rodríguez.

"En momentos de cambios estructurales, la economía precisa flexibilidad. O sea tipo de cambio flotante y mercado laboral flexible", concluyó.