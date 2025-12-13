A 42 años del retorno de la democracia, la demanda de consenso atraviesa las encuestas nacionales

Esta semana se cumplieron 42 años ininterrumpidos de democracia, sistema donde el consenso y el diálogo ocupan un valor central que las últimas encuestas nacionales coinciden en destacar. Según la medición conjunta de La Sastrería y Trespuntozero, en un set de respuestas múltiples, casi 64% de las menciones apuntan a que el presidente Javier Milei debe dialogar con los gobernadores, opción que más que duplica a la segunda.

Respecto a la posición que deben asumir los mandatarios provinciales, las opiniones están divididas: un reciente estudio de la consultora Explanans reportó que casi 42% cree que ellos deben brindar apoyo total al Gobierno nacional, mientras que casi 40% se inclina por la opción de que defiendan a sus provincias en el marco del federalismo. Fuera de ese empate técnico simétrico (las diferencias entre posiciones no resultan estadísticamente significativas), casi 17% plantea que los gobernadores deben ser netamente opositores.

El debate en el Congreso

En cuanto a las reformas con las que avanza el oficialismo luego del aval electoral del pasado 26 de octubre, una clara mayoría del 56,1% sostiene que el Gobierno nacional debe buscar acuerdos y construir consensos con otros sectores antes de impulsarlas, frente a un 22,2% que considera que no es necesario contar con apoyo opositor, según la última encuesta de Pulso Research. La posición dialoguista alcanza a casi 70% de los votantes de Fuerza Patria, pero también es intensa entre electores de La Libertad Avanza (48,5%).

En la misma sintonía, la más reciente medición de la Universidad de San Andrés (Udesa) arrojó que el 57% de los electores cree que Milei debe negociar su agenda con el Congreso Nacional mientras que, apenas 16% opina que debe imponerla. La postura dialoguista es mayoritaria (supera el 50%) o, de mínima, ocupa la primera minoría (es decir, se trata de la posición más cercana a la mitad) en todos los cruces por variables sociodemográficas y político-electorales que incluye el informe.

Así, el promedio de estas dos mediciones comparables muestra que la vía consensual ronda el 56,5%, mientras que menos del 20% se inclina por la imposición. Vale decir que la posición refractaria al diálogo se ubica 10 puntos porcentuales por debajo del núcleo duro de La Libertad Avanza (el 30% que votó por Milei en las primarias de agosto de 2023 y la primera vuelta de octubre del mismo año).

El evolutivo del mismo informe reporta que la postura a favor de que el oficialismo negocie su agenda con el Congreso se mantiene como mayoritaria de manera constante desde el comienzo del gobierno (enero de 2024), con variaciones estadísticamente no significativas dado el error muestral de +/-3,15%. Esto implica que, más allá de los vaivenes de la coyuntura a lo largo de estos 2 años, las posiciones de la opinión pública acusan una notable regularidad en la serie longitudinal.

Finalmente, en cuanto al rol que el Congreso debe tener respecto al Presidente, la estabilidad vuelve a marcar la tendencia: desde enero de 2024 la postura a favor de la cooperación se mantuvo como primera minoría cerca del 50%, casi duplicando a la posición contraria de no cooperar y rechazar las propuestas del Presidente. Nuevamente, las variaciones no resultan estadísticamente significativas.

La importancia del consenso

De acuerdo a las últimas mediciones nacionales, el electorado marca la necesidad de diálogo entre el presidente y los gobernadores como instrumento de la democracia. Las encuestas muestran que se pondera la importancia del consenso entre oficialismo y oposición para debatir las reformas en el Congreso Nacional. En este marco, habrá que ver si el contenido de las iniciativas que impulsa el Gobierno nacional es consistente con estas demandas formales del electorado, lo que será tema de futuras notas en este espacio.

