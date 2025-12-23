Viajar con mascotas: requisitos, transporte y cuidados esenciales antes de salir a la ruta

Viajar acompañado por una mascota es una práctica cada vez más habitual. Ya sea por vacaciones, visitas familiares o mudanzas temporales, perros y gatos forman parte de los planes de viaje de miles de personas. Sin embargo, su traslado implica cumplir normas específicas, preparar la documentación correspondiente y adoptar cuidados que garanticen su bienestar antes, durante y después del trayecto. Qué tener en cuenta para evitar contratiempos y asegurar un viaje seguro.

El primer punto a definir es el medio de transporte. En los viajes en auto, la seguridad es central: las mascotas no deben circular sueltas dentro del vehículo, ya que pueden distraer al conductor o sufrir lesiones ante maniobras bruscas. Las opciones recomendadas incluyen transportadoras homologadas, arneses especiales sujetos al cinturón de seguridad o divisores rígidos en vehículos amplios. Además, se aconseja realizar paradas cada dos o tres horas para permitir que el animal se hidrate, descanse y haga sus necesidades, evitando siempre dejarlo solo dentro del auto.

En el caso de los viajes en avión, las condiciones varían según la aerolínea y el destino. Por lo general, los animales de pequeño tamaño pueden viajar en cabina dentro de bolsos especialmente diseñados, mientras que los de mayor porte deben hacerlo en bodega presurizada y climatizada. Las compañías exigen aviso previo, cupos limitados y certificados veterinarios actualizados. Especialistas recomiendan evaluar con el veterinario si la mascota está en condiciones físicas y emocionales de volar, ya que el estrés del traslado puede afectarla.

El transporte terrestre de larga distancia, como ómnibus y trenes, presenta mayores restricciones. Algunas empresas aceptan mascotas pequeñas en transportadoras, mientras que otras no permiten su traslado. Por eso, es fundamental consultar con anticipación las políticas de cada prestador antes de adquirir el pasaje.

Otro aspecto clave es la documentación obligatoria. Para viajes dentro de Argentina, suele requerirse una libreta sanitaria con vacunas al día —en especial la antirrábica— y un certificado de buena salud emitido por un veterinario matriculado. Para los viajes internacionales, las exigencias aumentan y dependen del país de destino: pueden incluir microchip identificatorio, desparasitaciones recientes, certificados veterinarios internacionales y, en algunos casos, períodos de cuarentena. En el ámbito local, el organismo responsable de certificar el estado sanitario de los animales que salen del país es el SENASA, que concentra los requisitos oficiales según cada destino.

El alojamiento es otro punto central de la planificación. La oferta de hoteles y alquileres temporarios pet-friendly creció en los últimos años, pero no todos ofrecen las mismas condiciones. Antes de reservar, conviene verificar si existen límites de tamaño o cantidad de animales, si se cobran cargos adicionales, cuáles son las normas de convivencia y si el entorno cuenta con espacios adecuados para paseos. Leer reseñas de otros viajeros con mascotas puede evitar sorpresas al llegar.

Durante el viaje, los cuidados básicos marcan la diferencia. Mantener la alimentación habitual, ofrecer agua con frecuencia y llevar objetos conocidos —como una manta o un juguete— ayuda a reducir el estrés. La identificación visible con datos de contacto actualizados es indispensable ante cualquier extravío. Los veterinarios desaconsejan medicar a los animales sin indicación profesional, los sedantes solo deben utilizarse bajo prescripción, ya que pueden provocar efectos adversos.

Planificar con tiempo, informarse a través de fuentes oficiales y priorizar el bienestar animal son las claves para viajar con mascotas sin inconvenientes. Con organización y responsabilidad, el traslado puede convertirse en una experiencia segura y positiva, tanto para las personas como para sus compañeros de cuatro patas.

