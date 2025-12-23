Vacaciones 2026: cómo saber si la prepaga cubre asistencia en el exterior

Con el inicio de la temporada de vacaciones, surge una pregunta recurrente entre quienes planean viajar al exterior: “¿Es necesario contratar un seguro de viaje adicional o mi prepaga ya me cubre?”.

Aunque es un beneficio ignorado por muchos, la mayoría de las empresas de medicina privada en Argentina incluyen servicios de asistencia al viajero en sus planes, desde los niveles iniciales hasta los premium, señalan desde MiObraSocial.com.

OSDE, Swiss Medical, Medicus, Medifé, SanCor Salud, Avalian, Accord Salud, Prevención Salud del grupo Sancor Seguros e incluso opciones más accesibles como PreMedic, cuentan con convenios con compañías especializadas –como Universal Assistance, Pax Assistance o Cardinal Assistance– que brindan cobertura médica en el exterior, indica el reporte.

“La mayoría de los planes de gama media y alta ya incorporan este servicio sin costo adicional, mientras que los planes económicos suelen limitar el beneficio a países limítrofes o requieren un upgrade pago para ampliar su alcance”, según el relevamiento.

Las coberturas locales e internacionales presentan diferencias significativas. En las primeras, las prepagas responden a través de sus propias redes de prestadores.

En el exterior, las coberturas médicas se hacen por medio de compañías de asistencia que cubren urgencias, traslados, internaciones, provisión de medicamentos, odontología de urgencia e incluso servicios más complejos, como repatriación sanitaria o funeraria. Algunas también contemplan el acompañamiento de menores en caso de hospitalización del titular.

Por otro lado está la telemedicina. “Hoy, casi todas las prepagas incluyen líneas de atención 24 horas y videollamadas médicas desde cualquier parte del mundo, lo que permite resolver consultas tempranas y evitar visitas innecesarias a centros de salud durante el viaje”, según el reporte del sitio especializado en obras sociales y prepagas.

Recomendaciones para antes de viajar

Un punto a tener en cuenta que la cobertura de salud en el exterior no es automática. En varios casos es necesario activar el servicio antes de viajar, especialmente cuando el destino es fuera de América Latina. También existen límites de permanencia: los beneficios suelen cubrir entre 30 y 60 días consecutivos por viaje, dependiendo del plan.

A la hora de elegir una asistencia al viajero, los expertos recomiendan analizar tres variables clave: destino, duración y actividades programadas. Los países con costos de salud elevados, como Estados Unidos, requieren montos de cobertura significativamente superiores. En el caso de viajes con actividades de riesgo –esquí, buceo, senderismo de altura– es necesario verificar que la póliza las contemple o contratar extensiones adicionales.

También es necesario prestar atención a coberturas para enfermedades preexistentes, ya que no todas las pólizas las incluyen automáticamente.

Para zonas con enfermedades endémicas, como dengue o malaria en partes de Asia, es fundamental viajar con un plan robusto que garantice atención inmediata en caso de necesidad.

Ahorro en vacaciones

“Si bien la principal razón para contratar un plan de medicina prepaga es la cobertura médica local, el hecho de que muchas incluyan un servicio de asistencia al viajero es un beneficio adicional valioso que pocas personas conocen, y puede significar un ahorro considerable al momento de viajar”, explica Mariana Di Franco, socia fundadora de MiObraSocial.

El ahorro puede ser significativo. Una familia tipo que planea viajar 10 días a Brasil necesitaría contratar un seguro de viaje cuyo costo ronda los $800.000 pesos (alrededor de US$ 550). Ese monto equivale al valor mensual del plan 210 de OSDE o del plan Plata de Medifé, que ya incluyen asistencia internacional sin costo adicional. Es decir, quienes ya cuentan con estos planes podrían evitar ese gasto simplemente activando el beneficio.

Por ello la recomendación clave es que antes de comprar un seguro privado, hay que revisar si la prepaga ya lo ofrece.

