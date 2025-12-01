Sebastián Mancuso: “Para poder deducir toda la prepaga, alguien tendría que ganar 120 millones al año”

En una conversación con Canal E, centrada en las posibilidades reales de reducir el Impuesto a las Ganancias, el especialista, Sebastián Mancuso explicó que el régimen de deducciones continúa funcionando con la misma lógica histórica. Según detalló, los contribuyentes deben seguir cargando mensualmente los comprobantes en el formulario correspondiente, aunque también pueden hacerlo al final del año.

“La ventaja de hacerlo antes es que las retenciones serán menores a lo largo del año”, explicó, aunque advirtió que quienes presentan todo a fin de ejercicio pierden financieramente, ya que el reintegro recién llega en febrero o marzo del año siguiente.

Deducciones de salud y educación: topes demasiado bajos

El tributarista fue categórico respecto al límite para deducir medicina prepaga, que hoy representa un problema serio para la clase media. “El tope del 5% de la ganancia neta es muy exiguo”, señaló, aclarando que el costo de una prepaga puede rondar entre 400.000 y 500.000 pesos mensuales en una familia tipo.

Con un ejemplo contundente, remarcó la regresividad del sistema: “Para deducir totalmente la prepaga, alguien tendría que ganar 120 millones al año”, cifra completamente alejada de la realidad de la mayoría de los trabajadores.

En cuanto a los colegios privados, explicó que la deducción máxima es el 40% del mínimo no imponible, alrededor de 4,5 millones de pesos anuales, sin importar la cantidad de hijos. “Es una deducción mezquina y totalmente insuficiente para la clase media”, agregó.

Posibles cambios en la reforma tributaria

Mancuso sostuvo que la reforma tributaria en discusión apuntará a un sistema más lógico y menos restrictivo. “Creo que se va hacia un esquema de deducción de gastos sin tantos límites, simplemente presentando factura y pago electrónico”, adelantó.

El especialista también se refirió a los seguros de vida y retiro, cuyo tope actual —menos de 600.000 pesos anuales— desalienta el ahorro previsional. “Es muy poco dinero para formar una jubilación futura”, afirmó, resaltando que su ampliación además impulsaría el mercado de capitales argentino.

Padres a cargo: una necesidad social ignorada por la ley

Consultado sobre la posibilidad de deducir gastos vinculados al sostenimiento de padres jubilados, Sebastián explicó que actualmente no existe esa deducción. “La ley solo permite deducir cónyuge e hijos; no contempla a los padres, aunque en la práctica muchos dependen de sus hijos”, advirtió, señalando la urgencia de actualizar este aspecto ante la realidad económica de los adultos mayores.

Antes de cerrar, anticipó que este punto debería ser debatido en profundidad porque la creciente dependencia económica de los padres respecto a los hijos es un fenómeno extendido y desatendido por la normativa.

