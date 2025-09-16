Prepagas: los afiliados podrán usar los excedentes para pagar cuotas más baratas

El Gobierno deroga un artículo de una resolución de la Superintendencia de Salud “que establecía que el excedente de los aportes de los trabajadores se los quedaran las empresas de medicina prepaga” de acuerdo con lo expresado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

El artículo 12 de la resolución 2.400 publicada en el Boletín Oficial el 29 de noviembre de 2023, señala que “en ningún caso podrá la entidad acreditar y/o entregar total o parcialmente importes de aportes y contribuciones al afiliado, toda vez que los aportes y contribuciones pertenecen al sistema de seguridad social e integran el concepto de solidaridad al cual acceden”.

Además, “en el supuesto de que el usuario cambie de obra social o de entidad de medicina prepaga, o simplemente rescinda el contrato con esta entidad, los aportes y contribuciones señalados quedarán a favor de la entidad que los haya oportunamente percibido”.

Según Adorni, “gracias a este artículo tan conveniente para las prepagas, durante casi dos años se quedaron con miles de millones de pesos que les correspondían a los trabajadores a 1,8 millón de contribuyentes”.

“Esta resolución que se publicó 10 antes del cambio de gobierno, no fue otra cosa que una evidente devolución de un favor por congelar las cuotas en septiembre, octubre y noviembre en plena campaña electoral”, opinó el vocero.

Qué pasará con los excedentes de aportes

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que con la resolución derogada, “si un trabajador aportaba 120, y su plan cotizaba a 100, la diferencia (20) se la quedaba la prepaga. Así de simple y ridículo. Ahora, esos fondos vuelven a sus dueños.”

Y agregó: “Además, cada factura deberá mostrar de forma clara el subsidio automático que recibe cada afiliado, aplicado como descuento en la cuota. Es un derecho del afiliado, no un beneficio para las empresas”.

“Con esta decisión, fortalecemos la transparencia, la competencia y la libertad de elección con información simple y verificable”.

LM