Guillermo Francos salió a defender a Mario Lugones: "El ministro no renuncia porque no tiene responsabilidad"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a defender públicamente al ministro de Salud, Mario Lugones, envuelto en una polémica por el fentanilo contaminado. "El ministro no renuncia porque no tiene responsabilidad", dijo Francos en clara respuesta a los dichos del periodista Alejandro Fantino -muy alineado con el presidente Javier Milei-, quien había dicho: "Lo lamento, cien muertos, lo lamento, que me chupe bien la p..., decíselo (...) Me parece que se tiene que ir. No me rompan los huevos, no me llamen, no me hagan sonar el teléfono", agregó.

El jefe de Gabinete, después de anunciar que se iniciará en sumario en Anmat, manifestó que: "Es una historia que viene de mucho tiempo con una persona que ha ascendido mucho, generado una enorme fortuna, nadie tiene muy claro como ha obtenido el laboratorio, pero no estaba en condiciones de manejarlo", señaló Francos en clara referencia a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group S.A.

Qué había dicho Alejandro Fantino

Alejandro Fantino estalló contra el ministro de Salud, Mario Lugones. Mencionó las muertes por el fentanilo y le pidió al aire que renuncie a su cargo. El momento más tenso fue cuando desde la producción intentaron interrumpirlo diciéndole que habían recibido un llamado. La situación redobló el enojo del conductor: “Lo lamento, hermano, 100 muertos, no me llamen”, dijo en medio de algunas groserías y al borde de la ira.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite





En su programa de Neura, Fantino cruzó al ministro tras las respuestas públicas sobre la muerte por la intoxicación con el fármaco, que ya superarían el centenar. Hablo de "la lentitud de Manuelita la tortuga" de Lugones y dijo: "Me averguenza cómo lo comunicó. Mal, nervioso, tenso, obligado, cagado en las patas, sucio como una papa. Le pesan esas muertes, Mario", dijo.

Las explicaciones de Mario Lugones

En diálogo con el programa Solo una vuelta más (TN), el ministro de Salud, Mario Lugones, se quebró: “No tiene antecedentes. Me pongo muy mal cuando hablo de esto porque soy médico (se emociona), y es un atentado a la gente”, dijo Lugones. Además, apuntó a Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio investigado por la Justicia, defendió la tarea de la ANMAT y el rol de su directora, Nélida Agustina Bisio, y negó ser propietario de laboratorio alguno.

Luego de admitir que se trata de “un hecho inédito en la historia de la salud argentina", Lugones afirmó el laboratorio que fabricó el fármaco contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp estaba “comandado por un grupo empresarial espurio comandado por un ex convicto, que tiene manejos oscuros y contactos con la política".