Alejandro Fantino estalló contra el ministro de Salud, Mario Lugones. Mencionó las muertes por el fentanilo y le pidió al aire que renuncie a su cargo. El momento más tenso fue cuando desde la producción intentaron interrumpirlo diciéndole que habían recibido un llamado. La situación redobló el enojo del conductor: “Lo lamento, hermano, 100 muertos, no me llamen”, dijo en medio de algunas groserías y al borde de la ira.

En su programa de Neura, Fantino cruzó al ministro tras las respuestas públicas sobre la muertes por la intoxicación con el fármaco, que ya superarían el centenar. Hablo de "la lentitud de Manuelita la tortuga" de Lugones y dijo: "Me averguenza cómo lo comunicó. Mal, nervioso, tenso, obligado, cagado en las patas, sucio como una papa. Le pesan esas muertes, Mario", dijo.

Fentantilo contaminado: ¿qué es, cómo actúa y cuál es el temor después de la tragedia?

Y fue al grano: "Mario agarrá los bolsos y picá hermano. Volá. Las explicaciones que diste fueron berretas. Asco me da. Si lo rompimos por el vacunatorio vip al finado Ginés (por González García, el ministro de Alberto Fernández), a este también"

El reclamo fue escalando, también en el tono: “Murieron más de 100. Que este viejo choto renuncie. Mario Lugones. Si, a vos papá, renunciá. Las bolas como un toro Shorthorn tengo de vos. Sos un inútil, no te creo nada”.

El viernes de la semana pasada, el ministro Lugones recibió en su despacho a varios medios, donde, por momentos bastante quebardo, intentó dar explicaciones sobre lo que se considera la peor tragedia con medicamentos en la historia argentina.

Cierre de listas y fentanilo: la política mira para otro lado

En diálogo con el programa Solo una vuelta más (TN), se mostró afectado: “No tiene antecedentes. Me pongo muy mal cuando hablo de esto porque soy médico y es un atentado a la gente”. En las entrevistas, Lugones apuntó contra Ariel García Furfaro, el dueño de HLB Pharma, el laboratorio involucrado.

Este lunes en Neura, Fantino cargó contra el ministro de Javier Milei: "Murieron cien, hacé un gesto. Tenés 77 años, maestro, sos cardiólogo, seguí revisando corazones en tus consultorio. Pero volá de ahí, no estás a la altura. Posturalmente estaba cagado, porque estaba sucio por dentro. Se cagó todo".

Cuando le pusieron el video del llanto de Lugones, lo lapidó. "Lugones te digo, no llores con lágrimas lo que no supiste defender con tu expertise de médico. Sos un inútil, a mi que te estés llorando, te tiemble la mano, perdón Lugones no te creo nada, se te fue esto de las manos".

