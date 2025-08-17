Cierre de listas y fentanilo: la política mira para otro lado

Hoy es el cierre de listas para las elecciones a legisladores nacionales que tendrán lugar el 26 de octubre próximo. Todos los espacios políticos están concentrados en los nombres de los candidatos en medio de negociaciones febriles, amañadas, virulentas, caprichosas, especulativas, tensas, escandalosas, abundantes en malos tratos y ansias de figuración y poder. En esos ámbitos en los que todo vale, lo que menos importa son los problemas del ciudadano de a pie. Cuando Karina Milei impone su voluntad por sobre la de aquellos que, dentro de La Libertad Avanza, osan proponer nombres que no le son de su pleno agrado, lo que importa no es la gente. Lo mismo pasa en el peronismo: cuando Cristina Fernández de Kirchner presiona afanosamente para que se haga su voluntad y lo pongan a Máximo Kirchner como cabeza de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, lo que le interesa no es el bien común, sino asegurar su propio poder. Por todo esto es que pasan las cosas que pasan en la vida diaria.

He aquí, el caso de las muertes producidas por el fentanilo adulterado o en malas condiciones –una verdadera tragedia– del que se viene hablando desde mayo. Sin embargo, salvo muy, muy pocas excepciones –como la de la diputada Silvina Giúdice– la dirigencia política ha venido mirando hacia otro lado hasta esta semana en la que despunta la campaña electoral. Como siempre ha sido el periodismo honesto el que ha puesto en superficie este escándalo sobre el cual ha predominado el silencio de las autoridades del área de Salud tanto a nivel nacional como de las provincias en las cuales se registraron los casos. Recién el viernes habló el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. Lo que dijo, fue penoso.

En la página de Argentina.gob.ar se lee que mediante la Disposición N° 3156/25, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió tanto el uso como la distribución y comercialización del Fentanilo HLB/Citrato de Fentanilo, concentración 0,05mg/ml, en la forma farmacéutica solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml (presentación x 100 ampollas, según VMN); lote 31202, con vencimiento en septiembre de 2026, certificado N° 53.100. La disposición se adoptó luego de la notificación presentada ante el organismo por el Hospital Italiano de La Plata. Pero, Seis días antes de la elaboración de los lotes de fentanilo de uso clínico contaminados, había habido un informe tanto del Anmat como del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) referido a una inspección en la planta del Laboratorio Ramallo, en la que se habían detectado serias anormalidades como, por ejemplo, “riesgo sanitario grave” y “falta de validaciones de procesos”. Este documento, con fecha 10 de febrero de 2025, se basa en la inspección realizada entre los días 28 de noviembre y 12 de diciembre de 2024. Es decir que, habiendo encontrado tan severas irregularidades, el informe se confeccionó dos meses después (sic). ¿Cómo es que se permitió que el laboratorio siguiera funcionando? ¿Qué pasó que no se lo clausuró inmediatamente?

El 2 de mayo, el Hospital Italiano de La Plata informó a la Anmat que la Coordinadora de Microbiología de la institución, María Virginia González, había asociado un brote de neumonía entre 18 pacientes de Terapia Intensiva, de los cuales habían muerto 15, con el lote 31202 de “Fentanilo HLB / Citrato de Fentanilo, concentración 0,05 mg/ml, solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml” que estaba contaminado. De acuerdo con los cultivos efectuados, las bacterias encontradas –Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae– resultaron ser “multirresistentes” a los antibióticos comunes. Curiosamente, ese día, no hubo respuesta del organismo de control. Por lo tanto, fue necesaria una segunda comunicación en la que se repitió la denuncia. Fue tras ese contacto del 5 de mayo que el Anmat dio a conocer un comunicado en el que ordenaba suspender la utilización de las ampollas de fentanilo producidas por el laboratorio HLB Pharma correspondientes al lote 31.202 debido a una investigación “por desvío de calidad” (sic). Se llegó así al 13 de mayo –es decir, cinco días después–, día en el que se ordenó la prohibición de la utilización, distribución y comercialización del medicamento. Los estudios efectuados en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Dr. Carlos Malbrán arrojaron como resultado que en las ampollas pertenecientes al lote 31.202 de fentanilo se detectaron dos bacterias: Klebsiella pneumonaie y Klebsiella variicola, que coincidían con las bacterias halladas en las muestras de sangre de los pacientes fallecidos a causa de las infecciones producidas por estos gérmenes.

Se sabe que desde hace dos meses –o sea recién al conocerse las primeras denuncias de muertes por fentanilo contaminado– el Ministerio de Salud de la Nación comenzó una investigación a causa de varias medidas de índole administrativas tomadas por la Anmat. Esas decisiones habrían sido compatibles con los distintos tipos de anomalías referidas al mal funcionamiento de HLB Pharma y del laboratorio Ramallo. Se constituyó entonces una Comisión para la Revisión y Modernización de las Estructuras Institucionales de los Organismos Descentralizados. Es decir, tuvo que morir gente para que se investigaran irregularidades que estaban a la vista.

El caso del fentanilo contaminado es otro caso más de corrupción que, como queda claro, mata.