Fentantilo contaminado: ¿qué es, cómo actúa y cuál es el temor después de la tragedia?

El fentanilo está en el centro de la polémica. Este medicamento se comercializa únicamente para uso hospitalario. Según especialistas, se usa hace más de cuarenta años para medicina humana y hospitalaria, y todo tipo de anestesia y sedación general. Además, en etapa intensiva se suele usar durante el procedimiento de conexión de un respirador.

Es una de las drogas más usadas en hospitales, sanatorios, y clínicas. No obstante, esta sustancia no está disponible para la población en general.

Las instituciones suelen comprarla directamente a los laboratorios, o droguerías, pero también advierten que su uso de manera ilegal como droga de abuso, puede general dependencia dado que es un anestésico y analgésico, cien veces más potentes que la morfina, es por esto que también es el causante de las imágenes que suelen difundirse de ciertas zonas de Estados Unidos que sufren el flagelo del consumo problemático de esta sustancia.

Administrado de manera inyectable, el fentanilo no suele presentar riesgo, pero sí posee el peligro que tienen muchos medicamentos: la contaminación con bacterias en alguna parte del proceso. Esto es lo que dio origen al grave caso que en la Argentina, ya sumó varias decenas de víctimas.