En medio de la tragedia por fentanilo contaminado por la que ya se contabilizaron casi un centenar de víctimas fatales, este viernes el ministro de Salud, Mario Lugones, salió a hacer declaraciones y apuntó contra el propietario del laboratorio HBL Pharma, Ariel García Furfaro, asegurando que puertas adentro de la ANMAT "se iniciaron sumarios internos" para determinar cómo actuó el ente oficial en un desastre que está lejos de terminar.

Luego de admitir que se trata de “un hecho inédito en la historia de la salud argentina", Lugones afirmó el laboratorio que fabricó el fármaco contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp estaba “comandado por un grupo empresarial espurio comandado por un ex convicto, que tiene manejos oscuros y contactos con la política".

El titular de la cartera de Salud además desmintió que García Furfaro se haya autoinhibido ante la justicia y remarcó que HLB Pharma Group S.A. tenía la responsabilidad de retirar las muestras contaminadas pero no lo hizo. “El que hace una denuncia penal en Comodoro Py es ANMAT, que la hace porque su obligación como laboratorio es hacer el “recol”, o sea, retirar las muestras, y no lo hizo”, sostuvo en diálogo con Crónica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El juez Kreplak le respondió a Milei: "Debe abstenerse de interferir en una causa penal en curso"

De acuerdo a Lugones, Furfaro García y sus socios “tienen manejos oscuros y vinculaciones con la política” que le permitieron seguir produciendo y vendiendo medicamentos "a pesar de las prácticas cuestionables". En esa línea recordó la explosión del laboratorio Apolo en Rosario en 2016. “Este grupo está acostumbrado a hacer y a no pagar nada. Desde que tuvieron el accidente, entre comillas, del laboratorio Apolo en Rosario han hecho lo que quisieron”, aseguró el ministro.

Si bien los laboratorios de García Furfaro comercializaron medicamentos con todas las jurisdicciones del país y con entidades tanto públicas como privadas, Lugones sostiene que las relaciones políticas son con el kirchnerismo. “Si no, no sería un laboratorio de este tipo que fue en el gobierno de Alberto Fernández casi el representante para traer la vacuna Sputnik”, recordó, aunque aclaró que “la Justicia tendrá que investigar y probarlo”.

En cuanto a la gestión llevada a cabo por el Ministerio de Salud desde que se despertó la primera alerta desde el Hospital Italiano de La Plata en mayo de este año, Lugones dijo: “Nosotros somos querellantes, la ANMAT hizo la denuncia, el Malbrán actúa como perito ante la Justicia a pedido del juez. Nosotros queremos lo mismo que quieren los familiares, que esto se resuelva lo más rápido posible y estamos colaborando con la justicia para que esto sea así”.

Además indicó que en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el área que se encarga del control de fármacos y remedios, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) está siendo investigado internamente para determinar su responsabilidad. “Actualmente el INAME está bajo sumario para saber qué cosas hizo bien y qué cosas hizo mal”, aseguró.

LM

