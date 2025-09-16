Manuel Adorni anunció la privatización parcial de la empresa que controla las centrales nucleares argentinas

El vocero presidencial Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, manifestó que el presupuesto que envió el presidente Javier Milei al Congreso Nacional tiene el “85% de lo recaudado por el Estado Argentino destinado al capital humano”, que comprende la educación, la salud y los jubilados.

Asimismo, señaló que las partidas destinadas a las universidades nacionales “tienen determinado 4.8 billones de pesos” y recordó que la entrada en vigencia de dicho presupuesto dependerá, como se contempla legalmente, de la aprobación de ambas Cámaras del parlamento.

“El nuevo proyecto contempla un 8% de aumento en la partida destinada a Educación, un 17% a la partida de Salud, un 5% en jubilaciones y un 5 % percibido, per cápita, para pensionados por temas de discapacidad. Todo en términos reales, es decir, sobre el índice de la inflación”, indicó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la misma línea, remarcó que, con este presupuesto, el Gobierno Nacional “asegura” el equilibrio fiscal “que es la garantía de que no haya inflación en la Republica Argentina”.

Noticia en desarrollo...