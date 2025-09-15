Javier Milei presenta en cadena nacional el proyecto para el Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei habla este lunes en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026 que será girado y debatido en el Congreso. Durante el mensaje presidencial se espera que se detallen las principales políticas fiscales, previsionales y sociales que regirán durante el próximo año, así como las estimaciones de ingresos, gastos y la evolución proyectada de variables económicas clave como la inflación, el empleo y la inversión pública.

El Gobierno definió presentar el Presupuesto 2026 casi en el límite del plazo legal, en medio del establecimiento de distintas mesas políticas para abrir el diálogo con gobernadores y otros sectores tras la derrota en las elecciones bonaerenses. La presentación de un Presupuesto para el año próximo es un largo reclamo de la oposición debido a que el país lleva dos años sin un plan de gastos, al mantener prorrogado el de 2023, y se espera un duro debate en el que los bloques buscarán modificar el contenido del proyecto oficial.

Milei prorrogó dos veces el presupuesto de 2023, pero la gestión libertaria ya no contraría con margen político para evitar otra vez aprobar un nuevo plan de gastos, menos aún tras el revés electoral en las legislativas bonaerenses. Renovar cada año el presupuesto anterior le daba al Gobierno un gran margen para manejarse con mayor arbitrariedad a la hora de hacer cambios de partidas presupuestarias.