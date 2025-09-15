Eduardo Reina: "Los gobernadores no le creen al gobierno de Milei"

En diálogo con Canal E, el analista político Eduardo Reina aseguró que "el presidente es fóbico y no recibe a nadie", al analizar la estrategia del Gobierno nacional ante el escenario político y económico actual.

Las contradicciones del Gobierno y el desgaste con los gobernadores

El analista político cuestionó duramente las recientes declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la postura del presidente Javier Milei frente a las críticas internas y externas.

"Las declaraciones de Francos, más que aclarar, oscurecen", afirmó, al referirse a la falta de autocrítica del Gobierno. "Reconocen que no dieron con los cuadros técnicos adecuados, pero luego dicen que no van a hacer cambios. Me está faltando algo ahí, ¿no? Si tenemos un error y lo reconocemos, algo tenemos que cambiar", señaló.

Reina remarcó que la falta de credibilidad del Gobierno es uno de los mayores obstáculos para avanzar con acuerdos políticos. "Por lo que estuve averiguando hoy, los gobernadores no le creen al gobierno de Milei. En muchos casos, se comprometieron a votar ciertas leyes y luego no se les cumplió con los fondos prometidos", sostuvo.

"Fíjate que de no haber aparecieron 14.000 millones el viernes en ATN para unas provincias. ¿De cuándo es ese dinero? De febrero, enero y marzo. No están cobrando al día las provincias.", mencionó. Esa situación, aseguró, profundiza la desconfianza: "Es como si pusieras una curita en una herida abierta, pero no resolvés el problema de fondo".

“Catalán sale a negociar, pero los gobernadores siguen sin creer”

Reina también subrayó que la estrategia del Ejecutivo sigue girando en torno a medidas unilaterales y descoordinadas. “El presidente se pone a cargo de la política para negociar con los gobernadores, pero si sale mal, el fusible es él”, advirtió.

“No quiero ser tremendista, pero si el presidente se pone a la cabeza de todo y no hay resultados, el costo político lo paga él solo.”

Respecto a los intentos del oficialismo por recomponer el diálogo con las provincias, explicó: "Creo que ese trabajo se lo están dando a Catalán, que este fin de semana recorrió algunas provincias. Pero los gobernadores siguen sin creerle".

Consultado sobre la posibilidad de mayor apertura y consensos, Reina fue tajante: “El presidente es fóbico y no recibe a nadie. Es difícil pensar que de golpe va a cambiar antes de las elecciones”. Y agregó: “Los gobernadores vienen con buena predisposición, pero los acuerdos nunca se concretan”.

También denunció una peligrosa inacción en áreas clave como energía:"Hace dos años se propusieron medidas desde CAMESA para solucionar el tema energético y el Ministerio de Energía no tomó ninguna decisión. Perdimos dos años de trabajo".

Finalmente, sobre la tensión con las provincias más poderosas, concluyó: "Las 10 provincias clave no van a ceder por 5.000 o 10.000 millones. Ya tienen un plan para presionar por la federalización de la economía, porque si no esto no funciona".

