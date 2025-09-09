Federico González: “La principal responsable de la derrota fue la economía de Milei”

Federico González, analista político, aseguró en entrevista con Canal E que el principal responsable de la derrota electoral fue Javier Milei. “Aunque los otros no hubiesen cometido errores, igual no dudo que hubiese ganado por sus políticas y su estilo”, señaló.

El especialista agregó que hubo otros factores que contribuyeron al resultado, como el rol de Karina Milei y de Sebastián Pareja, a quienes definió como responsables secundarios de la derrota por la falta de organización política.

En cuanto al voto de la gente, González indicó que “lo principal fue la situación económica”. Según explicó, la sociedad percibió únicamente “el sacrificio del ajuste” mientras que los supuestos beneficios económicos “nunca llegaron”.

El peso del estilo presidencial

Para González, la forma de gobernar de Milei también incidió en el resultado electoral. “Vos le perdonás la forma a alguien que te lleva al éxito económico, pero cuando no te lleva a eso y encima te hace sufrir, la crueldad pesa”, afirmó.

Además, destacó que la percepción social de un presidente “indiferente al sufrimiento de los jubilados o de los sectores más vulnerables” fue otro elemento que erosionó su base de apoyo.

El rol de Cristina, Kicillof y Massa

Consultado sobre el futuro del peronismo, González afirmó que Axel Kicillof ya inició su carrera presidencial hacia 2027. “Hoy es el más ganador y el que quedó mejor posicionado. Su discurso fue moderado y hasta me emocionó porque me pareció que es buena persona”, expresó.

El analista también resaltó que Cristina Fernández de Kirchner mantiene aspiraciones políticas, aunque hoy las condiciones no le permiten competir, mientras que Sergio Massa “siempre está listo para ser candidato a presidente, como un Boy Scout”.

Máximo Kirchner, actor secundario

En relación con Máximo Kirchner, González fue categórico: “No me imagino que algún día pueda ser presidente, porque la gente no lo quiere ni lo acepta”. Según señaló, el jefe de La Cámpora queda relegado como “actor de reparto” en el esquema de poder.

Para el analista, el verdadero “triángulo de la esperanza” del peronismo lo conforman Cristina, Kicillof y Massa, quienes representan distintas vertientes y tensiones internas, pero también la posibilidad de reconstruir una alternativa competitiva.