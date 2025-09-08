Con una participación del 60,99% del padrón electoral bonaerense, Fuerza Patria se consolidó como la fuerza más votada en las elecciones legislativas 2025 en la Provincia de Buenos Aires, imponiéndose sobre La Libertad Avanza (LLA) y definiendo la composición de la Legislatura provincial que asumirá en diciembre. Los votantes eligieron a 23 senadores titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados titulares y 28 suplentes, renovando también los concejos deliberantes y consejos escolares en todos los distritos.

El peronismo logró imponerse en seis de las ocho secciones electorales, mientras que la oposición obtuvo victorias en la Quinta y la Sexta sección. A nivel general, Fuerza Patria obtuvo el 46,92% de los votos frente al 33,87% de LLA, aunque en varios municipios del interior bonaerense y del Conurbano se registraron resultados más ajustados.

Entre los ganadores más destacados se encuentran Verónica Magario en la Tercera Sección Electoral, Gabriel Katopodis en la Primera y Diego Videla en la Cuarta, quienes marcaron el predominio de Fuerza Patria en distritos clave del Conurbano y del interior provincial. La Libertad Avanza, en tanto, se quedó con bastiones en la Quinta y Sexta sección, liderando en municipios como Necochea, Bahía Blanca y Adolfo Alsina.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuándo son las próximas elecciones 2025 en Argentina y qué se vota en octubre

Sección por sección: cómo quedaron los resultados de las elecciones en PBA

En la Primera Sección Electoral, donde votaron 5 millones de personas, Fuerza Patria alcanzó el 47,49% frente al 36,88% de LLA. Los distritos más poblados, como Morón, Pilar y San Isidro, se inclinaron por el oficialismo, mientras que la oposición logró destacarse en algunos municipios del Conurbano norte.

La Segunda Sección Electoral, con epicentro en el norte provincial y 661.721 electores, presentó una contienda más ajustada. Allí Fuerza Patria se llevó el 35,42% de los votos y LLA 29,79%. El oficialismo ganó en Zárate, Baradero, Pergamino, Salto y Ramallo, mientras que los libertarios se impusieron en Rojas, San Pedro, Carmen de Areco, San Antonio de Areco y Capitán Sarmiento.

La Tercera Sección Electoral, clave por su concentración poblacional en el Conurbano Sur, mostró un triunfo categórico de Fuerza Patria, con 53,97% de los votos. La vicegobernadora Verónica Magario encabezó la lista de esta sección, que incluye distritos como La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown y Lanús, dejando a LLA en segundo lugar con 28,43%.

Los mejores memes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

En la Cuarta Sección Electoral, el oficialismo se impuso con 40,34% sobre 30,3% de LLA, con victorias parciales de la oposición en General Villegas, Lincoln, Trenque Lauquen y 9 de Julio. En la Quinta y Sexta Sección, el panorama se invirtió: LLA lideró con 41,6% y 41,7%, respectivamente, superando al oficialismo, que alcanzó 37,5% y 34,15%. Finalmente, la Séptima Sección favoreció al oficialismo bonaerense (38,2% contra 32%), mientras que la Octava Sección, correspondiente a La Plata, también fue para Fuerza Patria, con 43,9% frente a 36,6% de LLA.

Elecciones en Buenos Aires: el mapa de ganadores por municipio

A continuación, el detalle por municipio de los porcentajes obtenidos por cada fuerza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Desde aquí, se utilizarán las siguientes siglas: Fuerza Patria (FP), La Libertad Avanza (LLA), Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad (FIT-U), Partido Libertario (PL), Es con Vos es con Nosotros (EVEN), Somos Buenos Aires (SBA), Valores Republicanos (VR), Potencia (POT), Encuentro Amplio (EA), Nos Une la Lucha (NA) y Unión y Libertad (UYL).

Primera sección electoral

- Campana: FP 41,45% - LLA 40,81% - PL 5,11%

- Escobar: FP 50,26% - LLA 35,15% - FIT-U 3,52%

- General Las Heras: FP 35,92% - LLA 28,73% - EVEN 22,49%

- General Rodríguez: FP 46,90% - LLA 39,05% - FIT-U 2,96%

- General San Martín: FP 53,12% - LLA 36,88% - FIT-U 3,49%

- Hurlingham: FP 45,84% - LLA 32,62% - SBA 11,73%

- Ituzaingó: FP 47,66% - LLA 38,74% - FIT-U 5,59%

- José C. Paz: FP 52,85% - LLA 27,88% - FIT-U 5,65%

- Luján: FP 51,62% - LLA 36,89% - FIT-U 2,51%

- Malvinas Argentinas: FP 65,51% - LLA 24,82% - FIT-U 2,83%

- Marcos Paz: FP 52,03% - LLA 28,55% - VR 7,09%

- Mercedes: FP 42,58% - LLA 41,99% - SBA 3,27%

- Merlo: FP 49,47% - LLA 31,45% - FIT-U 6,61%

- Moreno: FP 54,63% - LLA 30,22% - FIT-U 4,42%

- Morón: FP 43,67% - LLA 40,17% - FIT-U 5,77%

- Navarro: FP 36,48% - LLA 35,77% - SBA 18,87%

- Pilar: FP 59,72% - LLA 31,14% - FIT-U 1,94%

- San Fernando: FP 55,66% - LLA 31,68% - SBA 3,53%

- San Isidro: LLA 57,37% - FP 28,03% - FIT-U 4,11%

- San Miguel: FP 48,45% - LLA 38,02% - FIT-U 4,79%

- Suipacha: FP 39,55% - POT 28,60% - LLA 27,06%

- Tigre: FP 35,23% - LLA 34,81% - SBA 19,30%

- Tres de Febrero: LLA 46,33% - FP 42,28% - FIT-U 4,75%

- Vicente López: LLA 54,70% - FP 28,69% - FIT-U 5,43%

Primera sección electoral.

Segunda sección electoral

- Arrecifes: FP 45,51% - LLA 33,21% - EA 15,34%

- Baradero: FP 39,34% - LLA 22,83% - EA 22,63%

- Capitán Sarmiento: LLA 44,34% - FP 38,27% - EA 7,95%

- Carmen de Areco: LLA 38,99% - FP 38,87% - EA 17,04%

- Colón: FP 39,15% - LLA 27,47% - EA 10,04%

- Exaltación de la Cruz: FP 43,27% - LLA 35,55% - POT 7,88%

- Pergamino: FP 32,44% - EA 29,09% - LLA 28,30%

- Ramallo: FP 44,66% - EA 32,94% - LLA 15,35%

- Rojas: LLA 32,99% - EA 29,81% - FP 25,34%

- Salto: FP 44,62% - LLA 35,07% - EA 11,43%

- San Andrés de Giles: FP 42,82% - LLA 41,44% - EA 9,34%

- San Antonio de Areco: LLA 36,90% - FP 31,47% - EA 17,45%

- San Nicolás: EA 50,51% - FP 23,62% - LLA 17,63%

- San Pedro: LLA 44,26% - FP 33,65% - EA 12,90%

- Zárate: FP 43,08% - LLA 34,62% - EA 7,36%

Segunda sección electoral.

Tercera sección electoral

- Almirante Brown: FP 54,22% - LLA 28,24% - FIT-U 5,79%

- Avellaneda: FP 62,03% - LLA 27,40% - FIT-U 3,48%

- Berazategui: FP 60,88% - LLA 26,85% - FIT-U 3,77%

- Berisso: FP 46,64% - LLA 30,07% - SBA 8,59%

- Brandsen: FP 41,50% - LLA 31,01% - SBA 16,32%

- Cañuelas: FP 43,82% - LLA 30,50% - SBA 8,65%

- Ensenada: FP 65,90% - LLA 24,21% - FIT-U 4,04%

- Esteban Echeverría: FP 50,43% - LLA 29,33% - SBA 6,14%

- Ezeiza: FP 60,65% - LLA 25,83% - FIT-U 3,64%

- Florencio Varela: FP 55,66% - LLA 23,77% - FIT-U 6,05%

- La Matanza: FP 53,36% - LLA 28,62% - FIT-U 7,49%

- Lanús: FP 49,51% - LLA 32,07% - FIT-U 6,21%

- Lobos: FP 42,25% - LLA 40,03% - SBA 10,49%

- Lomas de Zamora: FP 56,09% - LLA 27,68% - FIT-U 4,93%

- Magdalena: FP 34,94% - LLA 29,43% - SBA 29,20%

- Presidente Perón: FP 45,71% - LLA 26,46% - SBA 9,58%

- Punta Indio: FP 38,79% - LLA 29,60% - SBA 20,56%

- Quilmes: FP 48,46% - LLA 31,26% - FIT-U 6,28%

- San Vicente: FP 63,08% - LLA 23,87% - SBA 3,93%

Tercera sección electoral.

Cuarta sección electoral

- Alberti: FP 49,83% - LLA 27,29% - SBA 15,31%

- Bragado: FP 42,40% - LLA 38,55% - SBA 10,91%

- Carlos Casares: FP 45,15% - LLA 34,35% - SBA 10,49%

- Carlos Tejedor: FP 56,84% - LLA 23,16% - SBA 17,75%

- Chacabuco: FP 49,56% - LLA 24,37% - SBA 18,89%

- Chivilcoy: FP 42,05% - LLA 29,97% - SBA 15,44%

- Florentino Ameghino: FP 38,79% - SBA 34,97% - LLA 24,05%

- General Arenales: FP 34,97% - SBA 32,23% - LLA 28,56%

- General Pinto: FP 56,28% - LLA 22,62% - SBA 18,70%

- General Viamonte: FP 45,36% - SBA 30,81% - LLA 20,85%

- General Villegas: LLA 38,18% - SBA 29,54% - FP 22,37%

- Hipólito Yrigoyen: FP 43,10% - LLA 42,41% - SBA 10,13%

- Junín: FP 35,25% - SBA 29,89% - LLA 24,11%

- Leandro N. Alem: FP 49,23% - LLA 30,35% - SBA 15,24%

- Lincoln: LLA 37,30% - FP 33,84% - SBA 23,01%

- Nueve de Julio: LLA 33,93% - FP 27,11% - NA 16,14%

- Pehuajó: FP 52,52% - LLA 32,25% - SBA 9,13%

- Rivadavia: FP 55,30% - LLA 33,37% - SBA 7,18%

- Trenque Lauquen: LLA 34,32% - FP 31,02% - SBA 27,43%

Cuarta sección electoral.

Quinta sección electoral

- Ayacucho: FP 39,88% - LLA 27,58% - SBA 26,85%

- Balcarce: LLA 37,32% - SBA 24,95% - FP 21,97%

- Castelli: FP 51,36% - LLA 23,76% - SBA 13,18%

- Chascomús: FP 32,61% - LLA 29,56% - SBA 18,91%

- Dolores: FP 54,88% - LLA 23,21% - SBA 19,92%

- General Alvarado: LLA 36,13% - FP 34,59% - SBA 21,43%

- General Belgrano: FP 40,30% - LLA 28,50% - SBA 26,77%

- General Guido: FP 48,51% - SBA 27,88% - LLA 21,14%

- General Madariaga: SBA 39,28% - FP 28,87% - LLA 26,56%

- General Lavalle: FP 33,37% - SBA 28,02% - LLA 19,22%

- General Paz: FP 58,49% - LLA 36,55% - SBA 1,30%

- General Pueyrredón: LLA 52,05% - FP 36,72% - FIT-U 3,31%

- La Costa: FP 41,26% - LLA 30,81% - SBA 18,52%

- Las Flores: LLA 46,48% - FP 45,17% - FIT-U 2,67%

- Lezama: FP 41,48% - SBA 28,45% - LLA 27,16%

- Lobería: FP 38,83% - SBA 30,99% - LLA 26,88%

- Maipú: FP 40,62% - LLA 28,94% - SBA 28,31%

- Mar Chiquita: FP 49,91% - LLA 34,56% - SBA 6,98%

- Monte: FP 40,35% - LLA 30,66% - SBA 22,80%

- Necochea: LLA 47,26% - FP 31,75% - SBA 6,42%

- Pila: FP 53,34% - LLA 24,80% - SBA 19,51%

- Pinamar: LLA 51,08% - FP 31,54% - SBA 7,96%

- Rauch: FP 44,53% - SBA 37,40% - LLA 15,48%

- San Cayetano: SBA 34,59% - LLA 26,91% - FP 25,11%

- Tandil: LLA 41,18% - FP 37,18% - SBA 12,90%

- Tordillo: FP 45,23% - LLA 40,35% - SBA 12,57%

- Villa Gesell: LLA 38,40% - FP 33,53% - SBA 11,99%

Quinta sección electoral.

Sexta sección electoral

- Adolfo Alsina: LLA 40,87% - FP 32,10% - SBA 19,46%

- Adolfo Gonzales Chaves: FP 55,82% - LLA 37,30% - SBA 1,59%

- Bahía Blanca: LLA 46,41% - FP 30,51% - SBA 9,09%

- Benito Juárez: FP 52,68% - LLA 32,02% - SBA 10,15%

- Cnel. Rosales: LLA 48,43% - FP 23,60% - POT 12,14%

- Cnel. Dorrego: LLA 36,91% - FP 29,23% - SBA 29,18%

- Cnel. Pringles: LLA 47,17% - FP 28,60% - SBA 14,67%

- Cnel. Suárez: LLA 45,72% - FP 29,19% - UYL 5,31%

- Daireaux: FP 46,26% - LLA 30,82% - SBA 13,62%

- Gral. Lamadrid: FP 36,70% - SBA 31,64% - LLA 27,90%

- Guaminí: FP 44,32% - LLA 31,09% - SBA 14,90%

- Laprida: FP 45,43% - LLA 34,61% - SBA 16,43%

- Monte Hermoso: FP 58,00% - LLA 25,43% - SBA 14,76%

- Patagones: FP 40,48% - LLA 34,60% - SBA 13,44%

- Pellegrini: FP 37,55% - SBA 30,92% - LLA 30,38%

- Puán: LLA 43,73% - POT 28,33% - FP 21,44%

- Saavedra: LLA 40,80% - FP 26,40% - SBA 17,89%

- Salliqueló: FP 49,53% - LLA 26,69% - SBA 21,44%

- Tornquist: FP 42,78% - LLA 37,05% - SBA 13,68%

- Tres Arroyos: LLA 39,94% - FP 34,57% - SBA 18,20%

Sexta sección electoral.

Séptima sección electoral

- Azul: LLA 35,63% - FP 35,48% - SBA 12,91%

- Bolívar: FP 43,45% - LLA 31,55% - SBA 15,98%

- General Alvear: FP 36,21% - LLA 24,75% - SBA 24,45%

- Olavarría: FP 39,41% - LLA 37,11% - SBA 8,44%

- Roque Pérez: SBA 35,74% - FP 29,73% - LLA 21,14%

- Saladillo: SBA 30,93% - FP 28,60% - LLA 25,53%

- Tapalqué: FP 45,07% - LLA 25,75% - SBA 20,29%

- Veinticinco de Mayo: FP 46,97% - LLA 29,68% - SBA 13,99%



Séptima sección electoral.

Octava sección electoral

- La Plata: FP 44,09% - LLA 36,49% - FIT-U 5,53%

RV/ff