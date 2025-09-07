Con el 33,85% de los votos, La Libertad Avanza solo se impuso en la quinta y sexta sección electoral

Los bonaerenses participaron este 7 de septiembre en las elecciones provinciales de medio término, desdobladas de los comicios nacionales de octubre. En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el 33,85% de los votos en la provincia de Buenos Aires con casi el 84% de las mesas escrutadas.

Pasadas las 21, el gobierno bonaerense publicó los primeros resultados de la jornada electoral. El partido libertario recibió una paliza en las preponderantes primera y tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires. En cambio, solamente ganó en la quinta y sexta sección, ubicadas en el extremo sur de la jurisdicción, mientras que en el Gran Buenos Aires se quedó con los municipios de San Isidro, Vicente López, Tres de Febrero y Florencio Varela.

La coalición que lidera el presidente Javier Milei buscó consolidar su fuerza en el mayor distrito electoral del país. Con un padrón de más de 14 millones de electores y casi 7.000 locales de votación, estas elecciones adquirieron una dimensión histórica para el espacio libertario, que estuvo golpeado por la crisis económica y numerosos escándalos relacionados al círculo presidencial.

La alianza LLA-PRO sufrió una derrota contundente en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

En el tramo final de la campaña en la provincia de Buenos Aires, la renovada coalición Fuerza Patria, atravesó una compleja situación política relacionada con la interna entre el gobernador Axel Kicillof y Máximo Kirchner, dirigente de La Cámpora. Del otro lado del espectro político, la alianza LLA-PRO enfocó sus esfuerzos de campaña en el polémico slogan "Kirchnerismo nunca más", buscando desafiar al histórico bastión peronista.

Con la confirmación de la presencia del presidente Javier Milei en el salón Vonharv, en Gonnet, La Plata, los principales referentes del espacio libertario esperaron con cautela los primeros resultados de la jornada electoral. En medio de un clima enrarecido, finalmente la brecha de casi 14 puntos de distancia con el ganador, el oficialismo provincial, marcó la preocupación de cara a octubre.

Los resultados de La Libertad Avanza en Buenos Aires

A medida que avancen los cómputos y se alcancen más mesas escrutadas, se espera que se dé a conocer el rendimiento de La Libertad Avanza en los diversos municipios. La primera y la quinta sección electoral son algunos de los distritos más observados. El Centro de Cómputos, situado en Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría, sigue recibiendo los telegramas y actualizando los resultados de manera progresiva. El escrutinio definitivo, por su parte, se realizará el sábado próximo.

El presidente Javier Milei

La Libertad Avanza: un ejército de fiscales en acción

Minutos después del cierre de los comicios, Sebastián Pareja, principal armador de LLA en la provincia de Buenos Aires, ofreció su primera declaración oficial. Aunque evitó dar detalles sobre los resultados, expresó su satisfacción con el desempeño de su frente y destacó el esfuerzo en la fiscalización.

"Pusimos en la cancha un ejército de 45.717 fiscales", comentó Pareja, refiriéndose al masivo operativo de control electoral que se desplegó durante la jornada. Además, se mostró "muy contento" por el trabajo realizado, a la vez que denunció "trapisondas de la vieja política” y actos de fraude electoral, como el robo de boletas. En este sentido, afirmó: "Siempre se intenta engañar al electorado, pero nuestro ejército de fiscales es nuestra mayor garantía".

El armador libertario no escatimó en críticas hacia las prácticas de la "casta política". "Trapisondas de la vieja política donde siempre se intenta engañar al electorado", señaló al respecto. Entre las acusaciones, incluyó delitos electorales como la rotura y el robo de boletas. Sin embargo, Pareja insistió en que las acciones de fiscalización habían sido eficaces para garantizar el desarrollo normal de los comicios.

La participación electoral y la expectativa por los resultados

Tras el cierre de los comicios, pasadas las 18, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, también ofreció su balance de la jornada electoral. Según el funcionario de Kicillof, el 63% del padrón ya había votado a la hora del cierre de las mesas. En cuanto al proceso, destacó: "Hoy es un día histórico porque es la primera vez que una provincia desdobla y organiza una elección con más de 14 millones de electores y con casi 7.000 locales de votación".

Bianco también anticipó que los primeros resultados oficiales se darían a conocer cuando esté el 30% de las mesas escrutadas, lo que está pautado para las 21. Además, destacó que el proceso electoral transcurrió con normalidad: "No hubo largas filas, fue un proceso organizado y rápido".

Noticia en desarrollo...