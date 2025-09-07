A Karina Milei le pusieron 3% junto al nombre en el padrón de la escuela donde vota

Ya habíamos contado que la mesa en que debía votar el intendente y candidato Diego Valenzuela estaba cerrada todavía a las 9 porque nadie quería ser el primero y que lo dejaran como presidente de mesa. Y la que sufrió otra de las "perlas" en el comienzo de la elecciones legislativas de este domingo en provincia de Buenos Aires fue la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, porque en su número de lista en el padrón de la escuela donde vota alguien agregó temprano con una lapicera "3%".

Fue en el Instituto Pedro Poveda, en Agustín Álvarez 1431 de Vicente López. Esa cifra del 3%, luego de los conocidos audios del extitular de la Andis Diego Spagnuolo, en los que hablaba de presuntas coimas y mencionaba con ese porcentaje a la hermana del presidente Javier Milei percibiendo parte de las fortunas que se pagan en medicamentos para discapacitados, se ha convertido en un karma para los militantes libertarios.

Se han producido incluso inconvenientes en mesas que ponían algunos militantes por las calles, y opositores quería dejarles "algo de dinero para el 3% de Karina", lo que provocada serias discusiones y hasta riesgo de trompadas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hasta en la tribuna de San Lorenzo se vio en el clásico con Huracán una bandera de apuro en la que el mensaje era claro y apuntaba a las sombras de corrupción disparados por Spagnuolo no solo hacia Karina Milei, sino también a su segundo, Eduardo 'Lule' Menem.

HB