Si los políticos temen que la apatía electoral que ya se registró en otras provincias se repita en la provincia de Buenos Aires, conviene que no se asomen a la mesa 35 del Colegio San Carlos Borromeo, Manuel Estrada 745, Tres de Febrero. Sucede que ahí votará el primer candidato de La Libertad Avanza Diego Valenzuela, pero pasadas las 9 no había aparecido la persona designada como presidente de mesa, por lo que seguía cerrada y sin votantes.

Lo de sin votantes tenía que ver con una situación muy particular, los pocos votantes tempraneros miraban a 8 o 10 metros la escena y huían despavoridos... Simple, nadie quería "que lo agarren" para hacerse cargo de la insólita 'acefalía' y tener que permanecer todo el día como presidente de mesa en ese lugar.

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.

"La verdad yo recibí la capacitación, pero en este caso no tengo idea de qué se hace, la gente de esa mesa no vino, en las otras algunos fiscales hay, pero ahí no hay ninguna...", dijo una mujer de que identificaron como vinculada al colegio respectivo, mientras otras personas cercanas ironizaban que al propio Valenzuela le convenía no aparecer (habían anticipado que votaría a las 9), "porque si vienen tendrá que quedarse ahí como presidente de mesa...".

"Todavía no podemos abrir esa mesa, tenemos fiscales de los partidos, pero no la autoridad de mesa, así que no se puede abrirla", recalcó la mujer, señalando que llevaba tiempo "esperando un votante de esa mesa para que quedé como presidente de mesa y habilitarla...".

Ante el cuadro, los votantes miraban de lejos y volvían a su casa. Y Valenzuela seguía seguramente esa escena para que el candidato venga a votar. La situación seguramente se solucionaría en breve, y habrá que ver quien finalmente "se sacrificó" ocupando el lugar del ausente. O si este apareció finalmente, tal vez luego de sufrir algún problema. Lo concreto es que Valenzuela venía demorado, como los que habían llegado temprano...

