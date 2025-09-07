Javier Milei irá al búnker de La Libertad Avanza para seguir los resultados de las elecciones

A partir de las 20, el presidente Javier Milei llegará al búnker de La Libertad Avanza (LLA) para seguir los resultados de las elecciones legislativas que permitirán renovar diputados, senadores, concejales municipales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires. Saldrá desde la residencia de Olivos y se desplazará por vía terrestre junto con su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y su padre.

El horario no es antojadizo porque, por orden oficial, a partir de las 19.30 se despejó de drones los cielos que circundan el búnker violeta. El cuartel general de la fuerza está emplazado en la localidad de Gonnet, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, precisamente en la intersección de las calles 551 y 19.

El oficialismo dispuso que dentro del comando de campaña no haya lugar para la prensa, motivo por el que los periodistas fueron mantenidos en el exterior, rodeados de estufas y catering para paliar la extensa y fría jornada vespertina y utilizando drones para realizar sus coberturas de la jornada electoral.

Cerraron los comicios bonaerenses: los primeros datos oficiales se conocerán a las 21

Daniel Parisini, conocido popularmente como Gordo Dan, quien se ha visto envuelto en una reciente controversia con Luis Juez en el marco del rechazo al veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad, no irá al búnker debido a que viajó a Italia.

Noticia en desarrollo...

FPT