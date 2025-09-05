Guillermo Francos condenó un posteo del Gordo Dan dirigido a Luis Juez y el libertario lo desafió

En un hecho que podría dejar en evidencia un inicio de “quiebre” entre la relación del Gobierno y el influencer libertario conocido como “Gordo Dan”, el jefe de Gabinete Guillermo Francos repudió este jueves un mensaje ofensivo que el militante publicó en X (ex Twitter) contra el senador cordobés Luis Juez y su hija, que tiene parálisis cerebral. El posteo, que generó un inmediato rechazo público, se enmarcó en el debate parlamentario por la ley de Emergencia en Discapacidad y el rechazo al veto presidencial.

“Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión”, señaló Francos en declaraciones a TN. El funcionario agregó que no había podido hablar todavía con el presidente Javier Milei, que se encuentra de viaje en Estados Unidos, pero dejó claro que el mensaje no representa la posición del Ejecutivo.

El posteo de Daniel Parisini (alias Gordo Dan) apuntaba contra Juez por haber votado en contra del veto presidencial a la norma. Fiel a su estilo provocador y soez, había escrito: “Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la Justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Apenas momentos después de que Francos fijara su postura en televisión, Parisini borró el comentario desde su cuenta, en la que suma más de 340 mil seguidores. “Se habrá dado cuenta de que cometió una barbaridad y lo borró”, expresó el jefe de Gabinete al conocer la eliminación del posteo.

Francos remarcó que el influencer “no forma parte del Gobierno” y sostuvo que no conoce si alguien supervisa sus publicaciones en redes sociales. “Él es una persona independiente y expresa posiciones independientes. Es alguien que se desubicó y que el partido La Libertad Avanza no comparte”, explicó, al tiempo que anticipó que “el presidente seguramente estará en contra del tweet”.

El posteo que el Gordo Dan eliminó tras la molestia de Guillermo Francos

En paralelo, Francos contó que se comunicó directamente con el senador cordobés. “Lo llamé hace un rato, no se puede considerar la forma en que se expresó este señor. No hay disculpas para esto”, afirmó, en un gesto de acercamiento hacia Juez. Durante la misma entrevista, el jefe de Gabinete también se refirió al tratamiento en el Congreso de los DNU y advirtió que, si Diputados mantiene el proyecto aprobado en el Senado, “el Gobierno volverá a recurrir al veto”.

La durísima respuesta de Parisini: "Ni un paso atrás, Guille"

Aunque borró el mensaje original, Parisini no se detuvo ahí y volvió a apuntar contra el legislador. En una seguidilla de publicaciones en X, primero se defendió con ironía: “Están quebrando al país y condenando a la miseria a las generaciones futuras de la Argentina adrede, pero un gordo twittea muy fuerte”. Minutos después, volvió a lanzar críticas contra Juez, con alusiones a su vida personal, y cerró con un mensaje hacia Francos: “Del señor Guillermo Francos no voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono”.

El mensaje que subió Parisini, luego de eliminar el anterior

"Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del Estado argentino con el consiguiente empobrecimiento de generaciones de argentinos. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa", desafió Parisini más tarde.

Por último, el influencer finalmente sí disparó contra Fracos por no entender "la vehemencia y la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA", algo que justificó con el pase de factura de que "él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández". "No se dejen psicopatear por los psicópatas nunca. Ni un paso atrás, Guille", concluyó.

El Senado le marcó la cancha a Milei: cayó su veto a la ley de discapacidad y se limitan los DNU

Luis Juez, emocionado por el rechazo al veto en Discapacidad: “Quiero agradecerles a todos”

Conmovido y con la voz quebrada, el senador protagonizó un momento emotivo del debate en la Cámara alta al cerrar el tratamiento del rechazo al veto presidencial contra la ley de Emergencia en Discapacidad. Tras la intervención de los jefes de bloque, pidió hablar fuera del reglamento para expresar su gratitud hacia los legisladores que acompañaron el proyecto aprobado por amplia mayoría.

“Antes de que esa pantalla se pinte de verde quiero, con todo el corazón, agradecerles a todos, más allá de las posiciones ideológicas, en nombre de mi hija Milagros, sus hermanos, mi señora, los cientos de miles de criaturas, y la inmensa cantidad de asistentes terapéuticos, rehabilitadores y transportistas”, expresó Juez, al borde de las lágrimas, dirigiéndose a todo el recinto.

El cordobés cerró su intervención recordando a quienes conviven a diario con discapacidades y la falta de políticas que los reconozcan. “Ellos se merecen visibilidad a un problema que históricamente pretende ser escondido”, concluyó, en un mensaje que arrancó aplausos de buena parte de la Cámara.

TC/ML