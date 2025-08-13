La interna de La Libertad Avanza (LLA) continúa escalando y, en esta oportunidad, la diputada libertaria Marcela Pagano denunció a Alejandro Sarubbi Benítez, abogado de Daniel Parisini (Gordo Dan), frente al Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires y solicitó que se le retire la matrícula profesional, asegurando que la amenazó y se refirió a ella de forma agraviante.

El próximo 25 de agosto habrá una audiencia, la cual fue fijada por el Colegio Público, por amenazas y expresiones agraviantes contra ella, Jorge Rial, Esteban Paulón y Julito López, a quienes llamó "gorda enferma mental", "lechón iraní", "pedófilo", "degenerado" y "viejo mogólico", entre otras agresiones.

Según indicó la diputada libertaria en su denuncia, el letrado utilizó las expresiones agravantes citadas con intención de degradar, humillar y descalificar públicamente a terceros a partir de motivos de salud, discapacidad, orientación sexual y/o imputaciones infundadas.

En la denuncia, a la cual accedió y publicó el diario Clarín, Pagano señaló que el abogado de Parisini "ha incurrido en conductas públicas incompatibles con la ética profesional, que exceden la libertad de expresión", y agregó: "Más grave aún, profirió amenazas directas contra mi persona, también de manera pública y en el contexto de la denuncia que presenté recientemente ante la Justicia".

"Dichas amenazas, que incluyeron referencias agresivas a mi condición de mujer y de funcionaria pública, se encuentran hoy bajo investigación judicial", amplió la legisladora en su denuncia.

El letrado que es foco de la denuncia de Pagano es conocido por ser abogado de influencers y dirigentes libertarios, como Daniel Parisini (El Gordo Dan), Esteban Glavinich (TraductorTeAma), Sofía Cvitanovic (Croata), el vocero presidencial Manuel Adorni y Fernando Cerimedo (dueño del 50% de La Derecha Diario), entre otros.

En paralelo, Sarubbi Benítez también es panelista dentro de un programa del canal de streaming Carajo, dirigido por Parisini, y de otro programa incluido en el canal de streaming Neura, de Sergio Figliuolo y Alejandro Fantino.

