Con el objetivo de acelerar el tratamiento de proyectos sobre el financiamiento universitario, la emergencia en salud pediátrica y la derogación de varios DNU de Javier Milei, la diputada libertaria Marcela Pagano se sentó con su equipo de mate y aportó al quórum para habilitar una sesión especial en la Cámara de Diputados. La decisión de acompañar a la oposición incomodó al oficialismo y generó fuertes cruces con Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y Lilia Lemoine, una de las figuras más visibles del bloque que lidera Gabriel Bornoroni.

La sesión especial comenzó con 136 diputados en sus bancas, gracias al respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal (con la única ausencia del chubutense Jorge Ávila), la Coalición Cívica, Democracia para Siempre (solo faltó el correntino Manuel Aguirre) y los radicales Julio Cobos, Natalia Sarapura, Fabio Quetglas y Mario Barletta.

Lilia Lemoine se posicionó con dureza contra la decisión de su compañera de bancada de apoyar el quórum opositor

La polémica estalló en redes sociales con un fuerte mensaje de una cuenta cercana al mundo libertario dirigido a Marcela Pagano: “¿Qué carajos hacés @Marcelampagano dando quórum con los kirchneristas y los opositores al gobierno?” Rápidamente, Lemoine no tardó en contestar: “Se llama blanqueo”, escribió.

Pero no se detuvo ahí y redobló la apuesta en un segundo mensaje, aumentando la tensión: “¿Vos me decís que los diputados que responden a Frigerio —el mismo que le pasaba plata al Presto y Danann— y la diputada Pagano (Bindi) acaban de dar quórum en una sesión para voltear al Presidente? ¿Por qué no se arman un bloque junto con los K que se llame 'Unión Pro Los Chorros’?”

Así se desató la pelea entre Lila Lemoine y Marcela Pagano

Los intercambios entre las diputadas libertarias Lilia Lemoine y Marcela Pagano fueron escalando en medio de una serie de fuertes acusaciones y desafíos personales. Abarcaron pedidos para “mostrar el ADN de tu hijo”, discusiones sobre fideicomisos, traiciones, promesas de amores y, más recientemente, un desafío lanzado por la periodista a su colega de bancada: “¿Cuándo vamos y nos sometemos a una pericia psicofísica y rinoscopia juntas? ¿Te animás...?”

Al principio del cruce, Pagano le lanzó a Lemoine: “Muy simple, yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado: test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc. Lilia, te desafío, ¿vamos juntas? Y le sumo también una rinoscopia, ¿te animás?”

Con un reproche personal, la voz crítica del espacio libertario contestó: “Yo sí. Pero solo si vos nos contás quién es el papá de tu hijo... Aunque vas a decir que es inseminación de un donante, porque si no, perdés el fideicomiso...”

La fuerte disputa entre dos referentes libertarias sacó a la luz las profundas diferencias internas

La respuesta de la diputada que apoyó el quórum opositorno se hizo esperar y fue contundente, comenzando con un duro calificativo: “Lacra. La información sobre la identidad de mi hija es pública. Está registrada correctamente, es una bebé amada, sana y deseada. Tanto nos ocupamos de ella que en el Congreso está a diario a mi lado".

Acusó a Lemoine de mentir y de recibir favores para quedar embarazada: “Por suerte, no tuve que esperar la promesa de ningún fin de mandato para poder ser madre, como te pasó a vos. Ni ando mintiendo diciendo que tengo óvulos inseminados de ‘un hombre del poder’ congelados, ni pedí a un chico de 22 años que me embarace y luego desconozca la paternidad, como hiciste vos, prometiéndole un proyecto de ley para que se quede tranquilo".

Pagano también cuestionó la influencia política de su par libertaria: “Usás tu banca para beneficio propio, sos ridícula y encima te creés que ayudaste a que Milei sea presidente, cuando estuviste bien escondida en la lista y la campaña. Sos tan patética que por celos le faltaste el respeto al presidente hablando de su vida privada".

Como cierre, la diputada lanzó un nuevo desafío: “Estás donde estás porque no saben qué hacer con vos. Lo del fideicomiso ni idea, pero presentá pruebas o haceme una denuncia penal".

Lemoine acusó a Pagano de tener vínculos con Venezuela, Rusia e Irán

En otro cruce, Lemoine acusó a Pagano de tener vínculos con Venezuela, Rusia e Irán. Afirmó que, aunque sigue oficialmente en el bloque, ya no forma parte del espacio: “No lo confiesa, pero ya ha demostrado estar del otro lado”, sostuvo.

Al mismo tiempo, sostuvo que sus diferencias con Pagano no son personales, y señaló que el año pasado ella quería tomar el órgano legislativo que analiza pedidos de juicio político. “No es un enfrentamiento personal, quieren devaluar mi accionar diciendo que es una pelea de minitas, cuando claramente no lo es. Yo informé en 2024 que Pagano quería tomar la Comisión de Juicio Político, y estoy esperando que alguien de la prensa le pregunte por qué quiere", lanzó.

Y fue más allá: “Ella no puede decir la verdad, pero en parte salió a la luz porque está en pareja con Franco Bindi, un operador del SEBIN (servicio de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro), dueño de ExtraTV, que ahora tiene un testaferro, y hace negocios con Rusia, con Irán, con Bolivia y con Venezuela. Socios de él han estado relacionados, obrando con Irán”, acusó Lemoine en una entrevista en el streaming Infobae en Vivo.

Lilia Lemoine filmó la marcha de los jubilados, fue increpada con insultos y tuvo que retirarse protegida por la policía

En la misma línea, continuó: "¿Se imaginan que yo salga como ella a decir que soy la diputada más leal con el presidente y de pronto te estás encamando con el kirchnerismo? ¿Te imaginás que yo esté trabajando con organismos de inteligencia que son contrarios al rumbo que sigue nuestro país a nivel nacional e internacional? Eso me parece una barbaridad", agregó.

Al terminar, aseguró que “hay pruebas de todo” y explicó que, como la mayoría de los diputados del espacio no vienen de la política y no sabían lo que es una comisión, Pagano aprovechó para tomar el control de las comisiones de Juicio Político, la Bicameral de Inteligencia y otra más relacionada.

