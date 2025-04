Lilia Lemoine: "Javier Milei fue el amor de mi vida"

“Se fue 'Yuyito' y arrancó la sucesión”, lanzó Franco Lindner en alusión a la ruptura de la relación que mantenían el presidente de la Nación Javier Milei y Amalia González. En esa línea, el periodista del programa "Desde el canil" relató que la diputada nacional Lilia Lemoine quedó en el centro de rumores que incluyen celos, la existencia de un video comprometedor y hasta acusaciones de extorsión. Según Lindner, Lemoine guarda bajo siete llaves una filmación de la intimidad del presidente, aunque lo habría mostrado con reservas a determinadas personas de quienes la identidad no trascendió.

El contenido del video, cuya existencia misma no está confirmada, incluiría una escena donde podría verse a Javier Milei bajo los efectos de una mezcla de somníferos con una bebida energética mientras insiste en “dolarizar” lo que lo rodea. “Ese televisor lo voy a dolarizar. Este control remoto no funciona porque no está dolarizado”, habría dicho, seguido de un supuesto diálogo místico con Dios.

Linder retomó declaraciones hechas por la diputada durante la semana en las que ella misma manifestó que Milei había sido "el amor de su vida", aunque no correspondido por el libertario en los mismos términos. Es de conocimiento público que ambos vivieron un romance cuando el Milei ni siquiera tenía en mente aspirar a la presidencia de la Nación.

En la rueda informativa del programa que se emite de lunes a viernes a las 18 por Bravo TV deslizaron que la diputada se habría "candidateado" para volver con el presidente horas después de que la ruptura con 'Yuyito' tomó estado público.

El posteo de Lilia Lemoine luego de que gasearan al diputado Vilca en la marcha por los jubilados: "Era con agua y jabón"

En relación con el presunto video, la diputada Marcela Pagano, enemistada con Lemoine, tiempo atrás la acusó de filmar material privado y de utilizarlo como herramienta de presión. “Anda vociferando lo que tiene”, escribió la legisladora en redes, en alusión directa a Lemoine.

Los celos también formaron parte del relato de Lindner. Según el periodista, cuando Milei inició su relación con Fátima Florez, Lemoine reaccionó con furia. En el cierre de campaña de octubre de 2023 en el Movistar Arena, la diputada evitó subir al escenario por su pelea con la actriz, según contó el periodista. Minutos después, Lemoine salió disparada hacia un programa de televisión para dar una nota cargada de escándalo.

LB / FPT