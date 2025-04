Durante la marcha por los jubilados que se realizó el último miércoles en el Congreso, el diputado nacional Alejandro Vilca, legislador de Jujuy por el Frente de Izquierda, recibió una descarga de gas pimienta de las fuerzas de seguridad presentes en el lugar. Lilia Lemoine, diputada de La Libertad Avanza, publicó un mensaje en sus redes sociales festejando el ataque que sufrió su colega: “¡Gasearon a Vilca! Mal la Policía, era con agua y jabón”. De inmediato, los compañeros del legislador jujeño salieron a cuestionarla.

Myriam Bregman escribió en sus redes sociales: “No sos graciosa, sos una persona muy inconsciente. No sabés que los pueblos tienen memoria y recuerdan a quienes los saquean y reprimen. Ojo”; por su parte, Natalia Morales, diputada provincial de Jujuy por el Frente de Izquierda, remarcó: “Tan racista que, aunque se vista de seda, gorila queda. La Libertad Avanza ensucia con su racismo y negacionismo la palabra libertad. Repudio total a los dichos de la diputada Lilia Lemoine que dejan a la vista odio y discriminación a mí compañero Alejandro Vilca por ser coya, laburante y de izquierda”.

Minutos después, Nicolás del Caño, diputado por el PTS, condenó lo ocurrido durante la marcha: “Repudiamos la represión a los jubilados y a mi compañero Alejandro Vilca. No van a doblegar nuestra voluntad de lucha. Seguiremos todos los miércoles acompañando esta pelea emblemática contra Milei y sus cómplices que matan de hambre a los jubilados”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El posteo de Lilia Lemoine contra Alejandro Vilca

Mientras tanto, Vilca contó, a través de su cuenta de X, lo que estaba viviendo: "Está escribiendo este tuit la compañera que me está acompañando en la guardia oftalmológica. Donde estoy esperando ser asistido luego de los gases de la Policía de Bullrich a los jubilados. ¡Orgullo de estar con ellos todos los miércoles, basta de represión y hambre a los jubilados!”.

Las declaraciones de Alejandro Vilca tras recibir gas pimienta en la marcha de los jubilados

Vilca estuvo este jueves 17 de abril en el programa TUGO, de Nico Guthmann, y detalló lo que le ocurrió cuando decidió, con sus compañeros de bancada, participar del reclamo que hacen todos los miércoles los jubilados en las inmediaciones del Congreso pidiendo que se actualicen sus haberes y se mejoren sus prestaciones médicas.

El diputado contó: “La policía empezó a arremeter, y bueno, ahí cayeron varios jubilados y jubiladas. Yo estaba ahí cerca, ayudé a varios jubilados, y ahí es donde recibo el gas de forma directa en la cara. Me tiraron directo a la cara, y sobre todo sobre los ojos. Y agradecido por los que me atendieron”.

El periodista le pidió al legislador que diera más detalles de lo que sintió cuando le arrojaron gas pimienta en la cara y los efectos que tuvo en sus ojos.

Vilca confesó que la experiencia fue muy traumática: “Es como que te quema. Me dio en la cara, vi solamente el manchón rojo, colorado, que me llegó en la cara, y ahí ya perdí la visión. Casi trastabillo, casi caigo, me auxiliaron. Y ahí, cuando te entra en los ojos, empezás a congestionarte. Te irrita tanto que hay veces que te impide respirar. En mi caso, bueno, me auxiliaron, pude recomponerme un poco, después pude caminar, pero no podía ver”.

HM / Gi