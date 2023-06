Alejandro Vilca, diputado nacional (FIT), aseveró que "Juntos por el Cambio y el Gobierno siempre se quieren justificar responsabilizando a otras fuerzas". Además, se refirió al accionar de la policía en Jujuy, la cantidad de detenidos y cómo sigue el conflicto, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En la apertura de este programa marcamos que había un error respecto del diagnóstico que hacía Juntos por el Cambio sobre que el sujeto de la protesta era el kirchnerismo, cuando nosotros percibimos que en realidad son distintas fuerzas que, podríamos decir, se engloban en la izquierda trotskista. Usted es el mejor ejemplo, la persona que mejor resultado tuvo en las últimas elecciones por ese espacio.

¿Hay una relación en la protesta contra Gerardo Morales directa del kirchnerismo o hay que adjudicarlo a movimientos que nada tienen que ver con el peronismo jujeño que, de hecho, aprobó la misma Constitución por la que se está protestando?

La izquierda trotskista fue la única fuerza consecuente que no acompañó esta reforma Constitucional. Nosotros nos retiramos porque sabíamos que el debate no estaba garantizado, eran puntos antidemocráticos. Nos fuimos para acompañar el reclamo del pueblo trabajador.

El PJ tiene complicidad con el gobierno jujeño al aprobar la Constituyente a espaldas del pueblo, mientras todos reclamaban. Lo que sí, después, Juntos por el Cambio y el Gobierno siempre se quieren justificar responsabilizando a otras fuerzas.

El reclamo social, que es legítimo, de los maestros, los pueblos originarios, la juventud y muchos trabajadores que hoy la están pasando muy mal, surgió a través del que realizaron los maestros por una paritaria, pero también cuestionando una reforma constitucional que le quitaba un derecho elemental como es el derecho a la protesta, entre otros.

Por ahí uno hace hincapié sobre eso, pero la reforma incluía otros temas que eran muy cuestionables. Entre ellos, Gerardo Morales se había jugado a ver si podía eliminar las elecciones de medio término, que se vote cada cuatro años y el que salga electo gobernador se quedaba automáticamente con la Legislatura, la mitad más uno de los diputados, sin importar las proporciones.

Y si te quedás con esos dos poderes también te quedás con el Poder Judicial. Entonces, iba a crear un régimen totalitario, muy duro y autoritario.

El repudio popular hizo que retroceda en esos puntos, al igual como en estos dos puntos referentes a las comunidades originarias. Pero aún así, Morales persistió en esta cuestión de ir contra la protesta social porque, en el marco de la crisis que se vive, entienden que la única forma para que pase el ajuste es con represión.

Por eso insiste con ese punto y también fue parte de la bandera de algunos frentes o coaliciones electorales, como JxC. Porque así como hoy ajusta el gobierno de Alberto Fernández, mañana si llega otro gobierno también querrá ajustar, y esto sienta un precedente en Jujuy, como un ensayo que mañana van a querer aplicarlo, quizá, a nivel nacional.

Alejandro Gomel (AG): A manera de servicio, ¿qué pasó con los heridos? ¿En qué situación se encuentran? Sabíamos que había una persona especialmente muy delicada...

Hay centenares de heridos, muchos están en los hospitales. Hay cerca de 68 detenidos. Lo que pasa es que la represión de ayer fue una saña terrible, se disparaban esos cartuchos de gases lacrimógenos a la altura de la cara, directo a la cabeza.

A un joven que estaba a metros de nosotros le pegaron de forma directa y lo desmayaron del golpe. Hoy está en observación y se encuentra grave. Luego, la policía disparaba a la altura de los ojos y me hace acordar mucho a lo que había pasado con la represión de los carabineros en Chile.

Un joven de 17 años perdió el ojo y hay muchos heridos así, en la cara y los ojos. Entonces, hubo una saña este martes en la represión, que duró desde la mañana hasta la tarde, y se extendió en los barrios con camionetas puestas por empresas, lleno de policías que iban levantando gente, cualquiera que consideraran sospechoso.

También entraban a las casas, sin orden de allanamiento, a sacar personas. Fue bastante difícil la jornada, pero eso para nada aminoró el reclamo social, sino que hoy, llamado un paro por 48 horas de la CGT provincial, la gente se está congregando ahora en el penal de Alto Comedero, donde estoy a minutos de llegar. Además, se tiene prevista una marcha por la tarde y siguen más de 22 piquetes en toda la provincia, en diferentes puntos.

AG: La acusación por parte de JxC es que los manifestantes fueron directamente a generar violencia e incluso intentaron prender fuego la Legislatura. Sobre esto, ¿qué se puede decir? ¿Hay una autocrítica en cuanto a estos hechos?

Se desarrolló de una forma que se le escapó de las manos a la policía y causó una bronca social terrible. Porque uno puede acordar o no con ésta, pero lo que hay que entender acá es que la gente no sale a protestar de gusto, sino porque el Gobierno no escucha, te cierran las puertas y no hay ningún tipo de solución para los problemas sociales.

Entonces, así es más fácil echarle la culpa siempre al pueblo cuando, en realidad, vienen fracasando las políticas del Gobierno. Sobre todo, porque no se puede seguir manteniendo una provincia en base a la represión, el miedo, con hambre y miseria, mientras, por otro lado, hay un Jujuy donde se concentra cada vez más la riqueza en los dueños de los ingenios azucareros, los empresarios feudales del tabaco o de las mineras.

Porque hay un tema y hay que decirlo, y es que vienen por nuestro litio. Eso es lo que cuestionan nuestros pueblos originarios.

No puede ser que en una provincia rica, como la nuestra, donde se sacan miles de dólares, hoy sigamos teniendo docentes o maestros bajo la línea de la pobreza. Una maestra cobra 80 mil pesos, un trabajador municipal 70 mil pesos, y hay trabadores de vialidad, que arreglan los caminos que van a los sitios turísticos, que cobran 37 mil pesos.

Es grave la situación. Por eso creo que esto unió todos los reclamos sociales en una lucha detrás de los docentes, pero también cuestionando esta reforma constitucional.

