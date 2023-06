El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se refirió a la situación de violencia que se vive en la provincia de Jujuy y aseguró que: "La Policía de Jujuy está actuando. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí". “Las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin la autorización previa ni el armado de un Consejo. Yo no tengo una orden”, dijo Fernández en la puerta de Ministerio de Seguridad de la Nación.



El funcionario del Gobierno de Alberto Fernández sostuvo que: “Nosotros miramos con mucho detenimiento y preocupación porque la represión nunca es buena” y fue muy duro contra el gobernador Gerardo Morales que responsabilizó al Presidente y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por los violentos sucesos que se originaron en la provincia: Lo que dice el Gobernador es mentira”. “¿Ustedes pueden creer esa estupidez? Díganme una persona que haya actuado impulsada, financiada, incitada, acompañada para ir a provocar un problema a Jujuy. ¡Que presenten las pruebas! Hasta ahora estamos hablando de algo que no tiene”.



