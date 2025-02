La polémica se encendió en el Congreso y luego se trasladó a los medios y las redes. Tras la sesión en la que se aprobó el proyecto de ley de Ficha Limpia, el periodista Ignacio Ortelli puso el foco en un detalle inesperado: el reloj del diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca. Según Ortelli, el reloj que llevaba el legislador era “carísimo”, lo que desató una controversia en redes sociales.

Lejos de dejar pasar la acusación, Vilca recogió el guante y respondió con ironía a través de su cuenta de X (ex Twitter). “Sr. Ignacio Ortelli: le doy mi reloj y usted, si lo logra, lo vende a 450.000 pesos. Y le damos el Pulitzer”, lanzó el diputado jujeño, y puso en duda la veracidad del señalamiento.

Pero su mensaje no quedó sólo en la ironía. Además, Vilca exigió que se le concediera un espacio en el programa de Ortelli para aclarar la situación. “Por lo pronto reclamo mi derecho a réplica en el mismo lugar y espacio. Espero respuesta. Gracias”, concluyó en su publicación.

Todo comenzó durante el editorial de “Nacho” Ortelli en su programa de A24. El periodistacuestionó el reloj que llevaba puesto Vilca, durante la sesión en la que se aprobó el proyecto de ley de Ficha Limpia en el Congreso. Ortelli apuntó contra el legislador jujeño por lo que consideró una contradicción entre su discurso político y su elección de accesorios.

Ortelli comenzó su editorial con una mención a Vilca en la que destacaba su cercanía con el diputado Nicolás del Caño, también del FIT. "Vos lo debés conocer, yo sé que vos lo debés conocer, estás sentado al ladito de Nicolás del Caño", afirmó.

Luego, recordó el trabajo del dirigente de izquierda como recolector de residuos y enfatizó su declaración en la Cámara de Diputados: "Soy marrón. Mirá, soy marrón", citó Ortelli, en referencia al discurso de Vilca.

El periodista también ironizó sobre la imagen del diputado durante la campaña, cuando se mostró cercano a la gente. "Se abraza con la gente en campaña. ¡Qué fenómeno! ¡Qué tipo cercano a las necesidades del pueblo!", exclamó.

La crítica de Nacho Ortelli al reloj de Alejandro Vilca

El punto más crítico de su editorial llegó cuando se refirió al reloj que llevaba Vilca en su muñeca. Ortelli preguntó si el diputado tenía un reloj y, al verificarlo, cuestionó su origen: "Ese reloj no es nacional". Tras recibir información de su equipo, aseguró que el accesorio provenía de Miami y mencionó su presunto valor: "Cuatrocientos cincuenta mil pesos en la muñeca. ¡Qué tal! ¡Qué te parece!".

El periodista comparó la situación de Vilca con lo que denominó "cinismo" del kirchnerismo: "Muy parecido a lo que hacía el kirchnerismo: por un lado, odiaban a Estados Unidos; por otro lado, vacacionaban en Disney y también compraban propiedades".

Además, resaltó la supuesta contradicción del legislador jujeño con su discurso político: "Me parece que le gusta Apple porque compra un Apple Watch, pero me parece que no le gustan las empresas".

Ortelli también respondió a los argumentos de Vilca sobre la lucha de clases y el rol de los trabajadores. "El mundo sin empresarios funciona, pero sin trabajadores no", había dicho el diputado durante una sesión de comisión. Sin embargo, Ortelli lo acusó de defender a una "mayoría privilegiada" y de no haber cuestionado la situación económica durante el gobierno de Alberto Fernández: "Vos estabas calladito, muy lejos. Tu relato de la realidad, muy, muy lejos".

Myriam Bregman también le pidió a Ortelli el derecho a réplica para Vilca

Myriam Bregman, exdiputada y compañera de Vilca en el mismo espacio político, utilizó su cuenta de X para responder con dureza a las acusaciones de Ortelli.

“No se puede caer más bajo”, escribió Bregman al inicio de su mensaje, y cuestionó la línea editorial de Ortelli. La exlegisladora continuó con un detalle sobre la sesión de Ficha Limpia en el Congreso: “La sesión del día de ayer estuvo signada por un cruce de acusaciones de corrupción, narcotráfico y evasión fiscal. Pero el periodista Ignacio Ortelli ataca a mi compañero Alejandro Vilca por tener “un reloj carísimo” y por no hacer nada durante la pandemia”.

Bregman no se limitó a criticar la acusación del reloj, sino que también defendió el compromiso de Vilca durante la pandemia. “Exigimos derecho a réplica para explicarle que nunca fue a Miami y que el reloj es un regalo del día del padre que le compraron en la feria de Alto Comedero”, explicó la exdiputada, desmintiendo las afirmaciones del periodista.

En un giro aún más personal, Bregman recordó un momento doloroso en la vida de Vilca. “Durante la pandemia, Alejandro, no solo luchó como todos nosotros sino que perdió a su mamá, que tenía COVID y no recibió los cuidados necesarios en Jujuy”, escribió, refiriéndose a la tragedia familiar que afectó al diputado.

Bregman concluyó con una firme crítica al tono de la acusación de Ortelli. “No se puede jugar con eso, no se puede ser tan cruel, y si se lo hace, queremos responder en el mismo medio”, afirmó, dejando claro que el reclamo no solo era una respuesta a la acusación del reloj, sino también una defensa frente a lo que consideró una ataque injusto y doloroso.

Bregman remató su mensaje con una cita de Vilca, que había sido pronunciada en la sesión del Congreso: “Como dijo Ale ayer: 'soy Kolla, soy recolector de residuos, soy marrón, soy zurdo'. Todo eso les molesta, prefieren a los ricachones de ficha sucia sentados ahí”.

