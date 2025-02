La polémica por el ataque de Alejandro Fantino a economistas del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) abrió un nuevo capítulo de la interna libertaria. Tras los dichos del periodista, que acusó a un grupo de “econochantas” que cuestiona al presidente Javier Milei de impulsar una devaluación, el influencer libertario Gordo Dan respaldó al conductor y le dio un ultimátum a Lucas Llach, economista y asesor del Gobierno.

El cruce comenzó este miércoles luego de que Llach, uno de los asesores de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado, respaldara la defensa a sus colegas integrantes del CEDES y califica las acusaciones de Fantino como una de “las mayores berreteadas” que escuchó.

“He discutido con varios de ellos durante décadas, especialmente porque no les disgusta el cepo y xq defendían el tc inflacionario de Néstor, pero es su posición de toda la vida, no es por guita. Tienen papers teóricos sobre el tema”, escribió Llach en la red social X.

Como respuesta, el streamer oficialista le dio una advertencia al economista, quien fue vicepresidente del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri y es uno de los principales impulsores del plan motosierra. “Llach, no podés defender a los que bardean al gobierno por no querer devaluarle el sueldo a los pobres, siendo parte del gobierno. ÚLTIMO AVISO”, cuestionó el influencer.

Esta no es la primera vez que Daniel Parisini, conocido por su nombre de usuario en redes, utiliza su influyente espacio en redes sociales para apuntar contra funcionarios libertarios que se corren de la estricta línea libertaria y expresan críticas al Gobierno. El enérgico defensor de la gestión de Javier Milei estuvo detrás de las repentinas salidas del exsecretario de Agricultura, Fernando Villela, y de Julio Garro, de Deportes, a quienes también amenazó mediante la red X.

En este caso, el asesor de Sturzenegger no se mostró intimidado ante el aviso del Gordo Dan y replicó: “Primero: no me rompas los huevos que estoy viendo Riestra-Central. Segundo: opino lo que me chifla el moño. Fuerte abrazo!”.

La tensa pelea se da en un particular momento dentro del espacio libertario, luego de que Milei revelara que su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, es quien “tiene la guillotina” con la que eliminó a Ramiro Marra de La Libertad Avanza.

En este sentido, el riguroso método libertario que no acepta críticas dentro del partido también provocó la salida de Sonia Cavallo, la embajadora argentina ante la OEA tras las críticas de su padre, Domingo Cavallo, y de Mariano de los Heros, titular del Anses, luego de anunciar un proyecto de reforma jubilatoria.

Los dichos de Alejandro Fantino contra economistas del CEDES iniciaron una nueva disputa libertaria

La pelea entre el influencer y el economista se dio luego de la polémica que suscitaron los dichos del periodista Alejandro Fantino, conductor en el canal de streaming Neura, quién apuntó contra la consultora CEDES y cuatro de sus integrantes. Algunos de ellos incluso fueron profesores del presidente Milei.

Esta semana en su programa Multiverso Fantino, el conductor apuntó contra el centro de economistas y mencionó a Roberto Frenkel, José María Fanelli, Martín Rapetti y Sebastián Katz, a quienes acusó de pedir una devaluación porque “su principal entrada de guita” es la venta de informes en dólares.

“Cobran en dólares, boludo. Estos tipos necesitan la devaluación. El Gobierno cree que hay economistas como estos. Cuando Javier habla de econochantas, habla de estos, de este tipo de personajes. Cobran en dólares, no les sirve este peso y los tipos juegan para el gran empresariado argentino”, lanzó Fantino. Rápidamente, colegas de distintos sectores ideológicos, como Llach, salieron en respaldo de los economistas implicados.

Por su parte, el Gordo Dan se sumó a los cuestionamientos de Fantino y calificó al CEDES como “una institución de economistas chantas” que se dedica a “pedirle al gobierno que devalúe para poder vivir barato con los dólares que cobran de afuera, a costa de empobrecer a los que no cobran en dólares como ellos”. “Son los mismos 200 chantas que juntaron firmas durante la campaña para alertar que Milei nos iba a llevar a una hiperinflación. NI OLVIDO NI PERDÓN”, insistió.

Otros economistas, como Fernando Marull, cercano al Ejecutivo, o Emilio Ocampo, quien fue uno de los asesores económicos de La Libertad Avanza, repudiaron las palabras de Fantino. “Basta con la demonización y las teorías conspirativas. Por suerte no vivimos en un régimen donde rige el pensamiento único. Celebremos la libertad de opinión y la posibilidad de disenso”, publicó Ocampo en X.

