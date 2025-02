Este lunes, el periodista Alejandro Fantino acusó a los economistas Roberto Frenkel, José María Fanelli, Martín Rapetti y Sebastián Katz, integrantes del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), de ser “econochantas” que reclaman una devaluación porque su “principal entrada de guita” es la venta de informes al exterior en dólares.

Durante su programa en el canal de streaming Neura, el conductor aseguró que uno de los motivos detrás del pedido de una devaluación es la depreciación de los ingresos de economistas investigadores que venden información en dólares, y nombró a cuatro integrantes del CEDES.

“Esto no se los cuenta nadie. Estos tipos viven vendiendo informes al exterior. La principal entrada de guita es la venta de informes y cobran en dólares. Con 3 informes mensuales se alquilan un yate en Rimini (Italia) y ponen a 4 odaliscas a bailar. Cobran en dólares, entonces necesitan la devaluación”, señaló Fantino en su programa Multiverso Fantino.

El periodista apuntó en particular contra Frenkel y Rapetti, presidente y secretario del Centro. "¿Vieron cuando habla de 'econochantas' Javier? Habla de estos. No les sirve este precio y juegan para el gran empresariado argentino", agregó.

De acuerdo a su página oficial, el CEDES es una organización civil sin fines de lucro independiente que desarrolla actividades de investigación en ciencias sociales para la formación de recursos humanos y la asistencia técnica para fortalecer el desarrollo de la investigación.

Frenkel y Fanelli, dos de los economistas mencionados, fueron profesores del presidente Javier Milei durante su paso por Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), en el que realizó el posgrado en Teoría Económica.

Roberto Frenkel, José María Fanelli, Martín Rapetti y Sebastián Katz

Como respuesta, Rapetti agradeció el afecto recibido por redes sociales y escribió en su cuenta de X: “El tipo de cambio real es un precio relativo; cuando está bajo (atrasado) conviene ir a Brasil, Miami o PdE, o incluso a Rimini con odaliscas! Cuando está alto, ir a Mendoza, Bariloche o MdQ”.

El economista mostró su desacuerdo con las decisiones económicas del Ejecutivo durante el primer año de gestión. En noviembre de 2024, el economista criticó la política cambiaria en diálogo con Modo Fontevecchia y aseguró que el tipo de cambio debería ser más alto para evitar romper con la tolerancia al ajuste y la falta de resistencia política a las iniciativas del Ejecutivo. “Vamos hacia un tipo de cambio demasiado bajo para la Argentina", declaró.

Aunque el resto de los investigadores mencionados por Fantino no hizo declaraciones luego del señalamiento, economistas de distintos sectores mostraron su rechazo al ataque lanzado por el periodista, quien tiene una cercana relación al presidente Milei desde que este se presentó como candidato en las elecciones de 2023.

Las reacciones de economistas a los dichos de Alejandro Fantino contra los integrantes del CEDES

Las acusaciones de Fantino generaron polémica entre usuarios de redes sociales y economistas de distintas ideologías, incluso aquellos que han mostrado su apoyo a las políticas económicas implementadas por el Gobierno.

“La persecución al que piensa distinto es lo que caracterizó a 6, 7, 8 y al aparato de comunicación kirchnerista. Lo de Milei, hoy representado por Fantino y el CEDES, es uno de los muchos puntos de contacto entre las dos fuerzas. No tan distintos”, expresó en X Federico Moll, director de la consultora Ecolatina. “Mi parte favorito del video de Fantino es cuando lee el CV de Frenkel y se ríe. Fantino cuyo logro más grande fue hacerle bullying a su compañero de trabajo hace 20 años”, agregó.

Por otro lado, Fernando Marull, cercano al Ejecutivo y uno de los consultados por el “círculo rojo”, intentó aclarar los dichos de Fantino, y aseguró que “alguien le pasó mala data”. “Yo creo que si Fantino lo conociera a Fanelli, lo invita todos los dias”, publicó.

Luis Caputo les contestó a quienes hablaron de su renuncia: "Están enloquecidos"

Lucas Llach, funcionario del Banco Central (BCRA) junto a Federico Sturzenegger en el gobierno de Mauricio Macri, calificó las acusaciones del periodista como “una las mayores berretadas que he escuchado últimamente” y escribió: “He discutido con varios de ellos durante décadas, especialmente porque no les disgusta el cepo y porque defendían el tipo de cambio inflacionario de Néstor (Kirchner), pero es su posición de toda la vida, no es por guita. Tienen papers teóricos sobre el tema”.

La periodista María O’Donnell también se sumó al debate en redes y en defensa del CEDES y sus integrantes y señaló: “No es una consultora (cosa que no tendría nada malo) y su presidente Roberto Frenkel es un economista de gran prestigio: ¿sabrá Fantino el tipo de injusticia que comete?”.

“Alguien en la Casa Rosada (y no cualquiera) le dijo eso a Fantino y no creo que nadie sea ingenuo, pero me parece valioso que alguien cercano al Gobierno intente trazar algún límite entre el juego sucio y el juego limpio”, indicó O’Donnell.

TV/fl