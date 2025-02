"No vamos a devaluar de ninguna manera": Javier Milei insiste con el valor del tipo de cambio

"No vamos a devaluar de ninguna manera", dijo firmemente el presidente de la Nación Javier Milei luego de tildar de "impresentable" al exministro de Economía Domingo Cavallo. Además, aseguró que hay “superávit fiscal y financiero” y que hay políticos "pidiendo la devaluación".

“De ninguna manera el dólar está atrasado (el dólar)”, dijo Milei y destacó que hay “superávit fiscal y financiero”.

“De ninguna manera el dólar está atrasado”, aseveró el mandatario en una entrevista televisiva, a la vez que indicó: "Tenemos superávit fiscal y financiero".

Además, manifestó: "Hay muchos político pidiendo devaluación".

"La política monetaria es soberana. La política fiscal es soberana", dijo el presidente al ser consultado sobre las presiones que puede ponerle el Fondo Monetario Internacional. "Nada", aseguró. La política monetaria es soberana", explicó.

Así, Milei volvió a defender el esquema cambiario en medio del debate por el valor del peso frente al dólar.

"El dólar de ninguna manera está caro, no hay atraso cambiario", sentenció al salir al cruce de economistas y sectores industriales que piden una devaluación.

También ponderó que el Gobierno “logró bajar la deuda en más de 30.000 millones de dólares”.

"No vamos a devaluar de ninguna manera", lanzó categórico luego de tildar de "impresentable" al exministro de Economía Domingo Cavallo.

A su vez, Milei destacó que "la economía argentina hoy está mostrando un proceso de expansión fuertísimo".

El Presidente volvió a cargar contra los economistas y dirigentes políticos que advierten sobre un atraso cambiario y se quejó de que “hay gente que no sabe ni sumar y habla del carry trade”.

El Presidente puso énfasis en las políticas cambiarias y aseguró que no se trata de una medida relacionada con el déficit fiscal, ya que el gobierno “no emite dinero, entonces no tiene por qué esterilizarlo”.

“La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por la oferta de dinero. El nivel del dólar depende de la escala nominal”, añadió.

Explicó, además, que desde el Gobierno están “motivando una baja del dólar” y cargó contras las críticas de los economistas al señalar que quienes dicen que hay atraso cambiario "son bastante brutos, por decirlo de una manera educada”.

“¿Cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que andan dando vueltas? El dólar se tiene que caer como un piano”, enfartizó.

Y agregó: “Le voy a decir, en especial al impresentable de Cavallo. Porque mientras él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, él defendía el tipo de cambio de la convertibilidad”.

"Este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad. Porque no tuvimos que tener una hiperinflación previa para hacerlo, porque nosotros la evitamos, no la dejamos correr. Recompusimos las tarifas durante todo el proceso. Y tampoco hicimos expropiaciones, no hicimos un plan Bonex", agregó.

Milei destacó que la Argentina “está con un bajo nivel de monetización de base, lo cual significa que -en condiciones normales de estabilización- tiene que pegar un salto”.

“Eso naturalmente genera una apreciación de la moneda”, dijo, y marcó: “El peso se está fortaleciendo porque usted no tenía demanda de dinero, ahora, con la tasa de inflación a la baja, usted tiene incentivo a tener pesos en la mano porque no se le derriten como un helado en el desierto del Sahara”.

