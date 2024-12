Sin moratoria previsional en 2025, aseguran que sólo 1 de cada 10 mujeres podrá jubilarse

La moratoria prevista en la ley 27705 vence en marzo de 2025 y si bien existía la posibilidad de ser prorrogada por dos años más el gobierno ha anunciado que no la extenderá. "Como consecuencia de eso sólo tres de cada 10 hombres y una de cada 10 mujeres podrán acceder a la jubilación", aseguró a PERFIL la abogada previsional Florencia Markarian al referirse al impacto que tendrá la medida en el universo de gente en edad de jubilarse.

En la misma línea opinó el Dr Eugenio Semino, defensor de la Tercera edad: "La moratoria tiene fecha de vencimiento el 23 de marzo del 2025 y afecta fundamentalmente a las mujeres que ya no van a poder acceder a los 65 años sin los 30 años de aportes y no pueden comprar su deuda", señaló.

Para Semino, ahí radica un dato realmente importante. "Estadísticas propias de ANSES señalan que mujeres con 30 años de aporte a los 64 años de edad, hay apenas entre un 20 y un 30%", dijo y agregó que "esto es realmente un dato objetivo que debe tenerse en cuenta. Acá hay un tema central, las mujeres no es que no hayan trabajado o que no hayan querido aportar, sino que las condiciones en las que tuvieron que trabajar durante su vida, en muchos casos en trabajos no reconocidos, no registrados, inclusive muchos de baja calificación, no han podido hacer aportes", señaló.

En la misma línea argumental planteó que "esta es una medida que trataba de resolver por lo menos temporalmente esa situación. Ahí hay una fuerte contradicción que se genera ahora, que si bien la ley 94-4-63 establece la edad jubilatoria de la mujer en términos facultativos a partir de los 60 años, la realidad es la que señalaba anteriormente, no pudieron llegar con esos 30 años de aporte más allá de su voluntad", graficó.

Qué pasará a partir de marzo sin la moratoria previsional para comprar aportes

"Con los 30 años de aportes y la edad exigida para jubilarse ¿Cuál es entonces la opción para quienes cumplan la edad jubilatoria a partir de marzo del 2025 quienes no tengan todos los aportes?"

La Dra Florencia Markarian indicó a PERFIL que quienes tengan la edad, pero no lleguen a los 30 años de aportes necesarios "podrán acceder a la Pensión Universal Adulto Mayor (PUAM), recibiendo un 80% de la jubilación mínima, porque este beneficio no tiene en cuenta si la persona tuvo aportes", señaló.

Y ahí recordó que "en un momento se había planteado en un proyecto de ley la posibilidad de crear otro beneficio por el cual se tendrían en cuenta los años efectivamente aportados dando una prestación proporcional, es decir que no necesariamente tendrían que cobrar el 80% de la mínima, pero esto finalmente fue descartado", recordó.

Por otra parte, Markarian indicó que sigue vigente otra moratoria que es la 24476 pero son pocos los que pueden acceder, en tanto que permitía regularizar aportes hasta el año 1993, siendo una moratoria mucho más económica que la actual.

"De esta manera aquellos que habían utilizado la 27705 para comprar la mayor cantidad de aportes faltantes, pero aún no llegaban con los 30, podían comprar algunos aportes por la ley 24476", indicó.

Si se pensara una reforma del sistema previsional, ¿qué cambios debería contemplar?

El Gobierno ha dado indicios de que piensa a futuro una reforma previsional. Para el Dr. Eugenio Semino, que ha trabajado en reformas estructurales del sistema previsional, incluso en el Pacto de Toledo en España en el año '94 explicó a PERFIL que cuestiones específicas debería contemplar esa reforma. .

"Primero, un diagnóstico del estado de situación y de crisis del sistema, un fuerte consenso en términos de este reconocimiento por todos los actores políticos y gremiales, y una decisión de un cambio que tiene que analizarse en paralelo en más de 100 variables", señaló y aseguró que en general son cuestiones que tardan mucho tiempo, que requieren una proyección de futuro.

"Los grandes protagonistas desde lo técnico, que son los actuarios, van generando escenarios a 10, 20, 30 años donde analizan desde los procesos de envejecimiento, lo que es la variación en las formas de producción, en las construcciones del mercado interno y externo, es decir una cantidad importante de variables y otra fundamental, de la cual acá ni se habla, que es el financiamiento", indicó Semino.

"Acá se sigue con un esquema de pensamiento que es bismarckiano: "Tantos aportantes que hay activos por cada pasivo, eso ya no existe como concepto en el mundo, es una verdadera sandez y está relacionado con lo que era el fordismo. Y así es nuestro atrasado o primitivo pensamiento del sistema político que tenemos", cuestionó.

"En realidad, hay que consensuar y debatir cuál es el aporte fiscal, entre otras cosas. Acá el único impuesto que está poniendo plata efectivamente en el sistema (el 11% mensual) es el IVA. Es decir, ya se ha reemplazado ese financiamiento en el mundo, descartando impuestos al consumo y ese apoyo fiscal se hace a través de rentas, acá ni se la menciona. Es muy fuerte, por ejemplo, el ejemplo en este tipo de situaciones de los países nórdicos, países como Noruega y Finlandia, que hoy encabezan el índice Melbourne. Bueno, la renta petrolera hizo un fuerte aporte a la seguridad social en países que hace 20 o 30 años no tenían sistema previsional, prácticamente", detalló el defensor de la Tercera Edad y agregó que esos mismo hoy encabezan el ranking de sustentabilidad.

"Para simplificarlo, yo diría que hoy el sistema previsional argentino no existe como tal", indicó y argumentó: "tenemos un programa de subsidios por la edad. La gente llega a los 65 años y la administración de turno le da algo que nada tiene que ver con lo que es el derecho previsional", dijo.

Para Semino, lo que estamos viendo con "casi 5 millones de jubilados y pensionados que cobran un mismo haber mínimo que, insisto, no responde a ninguno de los cánones del derecho previsional e inclusive con algo mucho más disparatado, que es el pago no remunerativo desde hace dos años y medio en forma sistemática que se llama bono, concepto que no está acuñado en el resto del mundo, no se lo puede considerar, salvo como una ayuda temporal por uno o dos meses", señaló.

Y completó explicando: "Tenemos un sistema que está convertido simplemente en una dádiva del gobierno a turno, es decir, totalmente depreciado", criticó el Dr. Eugenio Semino.

