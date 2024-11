Crisis en el sistema previsional: “Alguien quiere que la gente piense que hay jubilados buenos y jubilados malos”

Desde el Gobierno buscarán brindar una especie de “compensación” o beneficio a aquellos jubilados que hayan aportado el tiempo correspondiente y se hará una diferenciación con quienes no hayan podido contribuir como corresponde en el sistema o hayan podido tener una jubilación mediante la moratoria. En ese sentido, este medio se contactó con el abogado previsional, Norberto Markarian.

“Alguien quiere que la gente piense que hay jubilados buenos y jubilados malos”, comentó Norberto Markarian. “Es lo que está instalándose en la sociedad como para decir que los jubilados cobran poco o no se les puede aumentar por culpa de todos los jubilados malos que se jubilaron y no aportaron al sistema”, agregó.

Posteriormente, Markarian planteó: “No se está informando que la Anses es un organismo supermillonario y que cada vez tiene más dinero porque le entran 120 impuestos nacionales, aparte tiene el fondo de garantía de sustentabilidad que tiene acciones y bonos”.

Malas administraciones a la hora de otorgar las jubilaciones

“Por culpa del ministerio de Trabajo de la República Argentina, en las sucesivas administraciones nacionales, nunca se preocuparon para que las personas que trabajaran también tuvieran los aportes correspondientes”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Crearon una ley que no sirvió para nada, la cual estaba llena de penalidades y, en vez de ayudar a que las empresas aportaran a la gente que trabajaba en relación de dependencia, creó una gran evasión tributaria”.

Los jubilados deben acudir a la moratoria antes de que venza en febrero

Por otro lado, el abogado previsional señaló: “Es la misma cultura que hay con todos los chicos que están en la calle, que hace 2 generaciones que no trabajan, entonces, vivían con los planes y parece que quieren que el pueblo no tenga educación para poderlos gobernar”. A su vez, remarcó que, “los jubilados, lo único que tienen que hacer ahora es la moratoria, que se termina en febrero del año que viene y cuando Anses no dé los turnos hay que mandar una carta documento”.

Sobre el final, Markarian destacó que, “los que estén con 10 años para jubilarse pueden entrar en la moratoria, pero que la gente no haga ningún cálculo, sino que directamente piden el turno y vayan a tratar de sacar la moratoria inmediatamente”.