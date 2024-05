El Plan de Pago de Deuda Previsional permite acceder a una jubilación a quienes cuentan con la edad (60 en las mujeres y 65 en los hombres) pero no disponen de los 30 años necesarios de aportes previsionales para acceder al beneficio. Esto es de acuerdo a una moratoria aún vigente, aunque de aprobarse la Ley Bases que se encuentra en discusión en el Senado, ya no tendría vigencia y no se podrá "comprar aportes" para jubilarse.

La situación actual es complicada para los que están en esta etapa, al menos como refirieron algunos abogados especializados en la temática, quienes indicaron a PERFIL que están "presentando amparos" para algunos clientes que necesitan jubilarse y no acceden ni siquiera a turnos en ANSES.

La ley 27.705 de marzo del año 2023 puso en vigencia el Plan de pago de deuda previsional que se habilitó en julio del año anterior para que personas con o sin edad jubilatoria que no llegan a los 30 años de aporte, pudieran ingresar al sistema aportes previsionales y acceder a la prestación.

Esa norma, que es la moratoria vigente, da la posibilidad de comprar aportes de lapsos hasta diciembre del 2008 -para aquellos que ya llegaron a los 60 o a los 65 años, según sean mujeres o varones-, o hasta marzo del 2012 -para trabajadores en actividad-.

Ahora bien, son muchos los adultos mayores que están en edad de jubilarse, ya sea que han presentado o no los papeles para acceder a una moratoria, y transitan la etapa con mucha ansiedad. Esta ley es la que deroga el proyecto de Ley Bases que está siendo analizado en el Congreso.

Luego de dialogar con algunos abogados especialistas en el tema, se desprende que la posibilidad está virtualmente frenada, porque aunque técnicamente la ley está vigente, "no hay turnos en ANSES para nadie", ni siquiera para los adultos mayores con la edad jubilatoria y los aportes completos.

La Dra Florencia Markarian recordó que en el Congreso se está tratando la Ley de Bases que prevé la derogación de la moratoria prevista por la ley 27 705.

"Por esta ley, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los hombres a los 65 años, descontándose la deuda de aportes de su haber jubilatorio. Asimismo, les permite a quienes les falten hasta 10 años para llegar a la edad de jubilarse, pagar su deuda con un plan de cancelación, en la forma que cada uno elija", detalló.

"Ante el vencimiento de la moratoria, gran cantidad de personas han solicitado turnos en Anses, por lo que no sólo colapsó la página, sino que también les fue casi imposible obtener esos turnos", aseguró la letrada. E indicó: "De allí que los abogados previsionalistas aconsejen que en caso de no poder obtener el turno envíen un telegrama, una carta documento, o bien presenten un escrito ante ANSES para intimarlos, de modo que en un plazo de 48 horas les otorguen un turno. Además, sirve para dejar acreditada la situación y posteriormente hacer los reclamos judiciales", indicó Markarian.

"Otra situación que se le presenta a quiénes tienen turno aún en vigencia de la moratoria, es que no se los toman porque sostienen que no saben qué va a pasar", comentó Markarian y agregó que "en ese caso es necesario que quien los atiende les entregue una constancia del motivo por el cual no les toma el trámite, para luego poder hacer el reclamo correspondiente", agregó.

Pocos turnos, y el conflicto con ANSES que no ayuda

Por su parte, la Dra Andrea Falcone, también especialista en el tema de adultos mayores, habló con PERFIL sobre la falta de turnos y especificó: "Turnos hay menos porque también interfiere el tema de los conflictos en ANSES", explicó, al tiempo que agregó: "Nosotros en particular estamos consiguiendo porque más o menos sabemos qué días y en qué horarios se van publicando, o en qué oficinas de ANSES podemos conseguirlos", subrayó al momento de graficar la situación en la que se encuentran quienes necesitan tramitar esta moratoria.

Además, rarificó que, lo que están haciendo los profesionales en algunos casos, es comenzar a presentar amparos. "Lo que voy a decir, es que la Justicia me resguarde el derecho a acceder a la moratoria que no estoy pudiendo acceder por cuestiones ajenas a nosotros sino por demoras de la administración en sus diferentes funciones. Esos amparos buscan resguardar ese derecho", comento la letrada.

Falcone recordó que "lo mismo se puede hacer cuando las personas no coinciden en turno. Esto lo hicimos durante la pandemia. Se inicia un amparo y se le dice al juez que ANSES no está otorgando el turno", recordó la especialista en el tema para agregar que finalmente "el juzgado le ordena al ANSES el inicio o se presenta a ANSES y otorga el turno". Finalmente, la abogada recordó que este trámite del amparo "siempre se hace con un abogado".

