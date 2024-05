Eugenio Semino: “Los jubilados pagan el superávit no solo con su calidad de vida, sino con su vida misma”

En diálogo con Canal E, el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, habló sobre el reajuste de haberes que tendrán los jubilados a partir del próximo mes. También se refirió a que el ajuste que está ejerciendo el Gobierno cae directamente sobre las jubilaciones y que aún no hay una ley de movilidad definida por el Congreso.

“A los jubilados no solo no le dan plata ni les dan salud, sino que a su vez les incorporan una enorme confusión, nunca van a saber, a horas antes de percibir su haber, qué es lo que cobran y esa confusión no es casual, en realidad, cada vez se le paga menos”, comentó Eugenio Semino. “El Gobierno Nacional sigue licuando los haberes de los jubilados con la convivencia del resto del sistema político que es absolutamente silente”, agregó.

El reajuste de haberes será del 8,8%

Posteriormente, Semino planteó: “Sigue el decurso de este brutal ajuste que se hace sobre el sector de jubilados y pensionados”. Luego, manifestó que, “en el mes de junio se va a aplicar, porque está vigente el decreto del poder ejecutivo, el IPC exclusivamente para el reajuste de haberes. Ese IPC va a ser del 8,8%, que es el equivalente del IPC del mes de abril”.

La asincronía del debate político y lo que aplica el Gobierno

“El bono que se le agrega va a ser de $70.000 nominal, por lo cual, van a estar cobrando, en más respecto a lo que cobraron este mes, $16.000 más, algo así como $500 más por día”, sostuvo el entrevistado. “Es una vergüenza y habla de esa asincronía que hay entre el debate político y las medidas que aplica el Gobierno”, complementó.

Por otro lado, el defensor de la tercera edad señaló: “Lo que ya reconocen todos los economistas de distintos sectores es que el gran ajuste de la economía se hace sobre los jubilados”. A su vez, remarcó que, “el supuesto 8,8%, cuando se lleva al quantum total, es decir, haber más bono, se convierte en un 5,4%, es hasta mentira lo que implica el propio decreto de necesidad y urgencia que fija el ajuste”.

“6 millones de jubilados en mayo están por debajo del número de canasta básica que publicó el Indec sin gastos de vivienda”, expresó Semino. “La misma política que se empleó durante 2023 con la anterior administración, sigue licuando los haberes, sigue cubriendo con esa licuación lo que son el déficit convertido en superávit y los jubilados pagan ese superávit no solo con su calidad de vida, sino con su vida misma”, concluyó.